El Govern limpia y desbroza diferentes torrentes de Baleares

Torrente de Santa Catalina. - CONSELLERIA DEL MAR

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha llevado a cabo distintas actuaciones de mantenimiento, conservación y acondicionamiento en diversos tramos de torrentes de Mallorca, Menorca e Eivissa.

Los trabajos han incluido tareas de desbroce y limpieza de los cauces, retirada de vegetación y rizomas, eliminación de materiales acumulados y reparación de márgenes y estructuras existentes, según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado.

En Menorca, los trabajos se han concentrado principalmente en los tramos del torrente des Vergers de Sant Joan en Maó y el torrente de Puntarró-Santa Catalina-na Vermella.

En el torrente des Vergers de Sant Joan, las actuaciones han dado continuidad a los trabajos iniciados en los meses anteriores y han incluido el desbroce, la retirada de cañaveral y rizomas, la excavación y limpieza del cauce, además de la eliminación de materiales acumulados.

La intervención abarca aproximadamente 700 metros lineales del cauce principal y unos 50 metros de ramales secundarios. También se han llevado a cabo tareas de limpieza en pasos y obras de drenaje, junto con reparaciones puntuales de márgenes y paredes con piedra en seco, marés y hormigón.

En el torrente de Puntarró-Santa Catalina-na Vermella, se han continuado las tareas de retirada de restos de cañaveral y rizomas y se han ejecutado actuaciones de acondicionamiento del cauce y protección de los márgenes mediante escollera. Los trabajos han incluido intervenciones cerca de un puente, varios tramos encauzados y dos elementos transversales destinados a favorecer la retención temporal del agua y limitar la erosión. La longitud de referencia del tramo acondicionado es de cerca de 900 metros.

En Mallorca, las tareas se han centrado principalmente en tareas de desbroce y limpieza de los cauces y de los terrenos adyacentes, con actuaciones en distintos municipios de la isla. En determinados tramos, las intervenciones también han incluido la retirada de rizomas para eliminar restos de vegetación.

En el municipio de Palma, en el torrente de Bunyola, se han llevado a cabo trabajos de limpieza en unos 1,3 kilómetros. En Puigpunyent, las actuaciones han afectado al torrente de la Font de Son Vic --con 150 metros-- y al torrente de sa Riera --con 300 metros--. También se ha actuado en el torrente del Pont d'en Blai, en Selva --casi 900 metros--, en el torrente de sa Font des Bosc de Andratx --1,1 kilómetros-- y en el torrente del Lli de Valldemossa --180 metros--.

En la zona central de la isla, los trabajos han incluido el torrente de Son Vent de Sineu --más de 700 metros--, el torrente de sa Bastida entre Sineu y Sant Joan --unos 1,8 kilómetros--, el torrente de Montblanc entre Sineu y Maria de la Salut --casi 3,5 kilómetros--, donde también se han extraído rizomas, y el torrente de Pina en Algaida --casi 2,3 kilómetros--.

Las actuaciones se han completado con trabajos en el torrente d'Alaró en Costitx --casi 750 metros--- en el torrente de Coanegra en Marratxí --unos 380 metros-- y en el torrente de ses Planes en Sant Llorenç des Cardassar --casi 5,4 kilómetros--.

Ya en Eivissa, las actuaciones se han desarrollado en cuatro cursos de agua, como los torrentes d'en Capità, de Can Jordi y de sa Llavanera, y el río de Santa Eulària.

En el torrente d'en Capità, los trabajos de limpieza y acondicionamiento han abarcado aproximadamente 280 metros lineales e han incluido la retirada de obstrucciones en distintos puntos, mientras que en el torrente de Can Jordi, se ha actuado en unos 850 metros, con tareas de desbroce, retirada de vegetación y rizomas y excavaciones puntuales para recuperar la sección útil del cauce.

En el torrente de sa Llavanera, las intervenciones han abarcado unos 310 metros lineales y han consistido en la limpieza de vegetación, la retirada de materiales acumulados y la extracción de rizomas.

En el río de Santa Eulària, los trabajos han incluido la reparación y reposición de muros mediante escollera, piedra en seco y hormigón. Las actuaciones forman parte de los trabajos ordinarios de mantenimiento, conservación y acondicionamiento del dominio público hidráulico.