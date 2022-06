El Govern pone en marcha una nueva campaña de control e inspección de los chárteres náuticos

PALMA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Movilidad y Vivienda, a través de la Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo, ha puesto en marcha una nueva campaña de control e inspección de los chárteres náuticos y de las embarcaciones de recreo para evitar que se lleven a cabo actividades de alquiler náutico sin cumplir con los requisitos legales para poder hacerlo.

En una nota de prensa, la Conselleria de Movilidad y Vivienda ha especificado que este año las actuaciones se centrarán en el hecho de no disponer o no llevar en la embarcación la declaración responsable; la no aparición en los contratos del número de registro de la Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo; la venta de tickets por plaza, ya que sólo se permite el contrato de arrendamiento de toda la embarcación; así como del control fiscal y el fondeo sobre posidonia.

Las entidades implicadas en este operativo son la Delegación de Gobierno, Guardia Civil, las capitanías marítimas, la Demarcación de Costas, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio, la Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo, la Autoridad Portuaria de Baleares y Puertos de las Islas.

Esta actuación permitirá reforzar las líneas de control del sector del chárter náutico que realiza la Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo del Govern.

Los mecanismos de inspección son, por un lado, la realización de inspecciones in situ a las empresas del sector con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la legalidad en su actividad, y por el otro, una revisión aleatoria de la documentación presentada de las declaraciones responsables correspondientes a las embarcaciones destinadas al servicio de chárter.

Además, esta es la segunda ocasión que se lleva a cabo una operación conjunta para intensificar la lucha contra los chárteres náuticos ilegales.