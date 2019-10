Govern prevé disponer del borrador de Ley para limitar el 'turismo de excesos' mediante una "zonificación" antes de 2020

Publicado 17/10/2019 11:31:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Empleo, Iago Negueruela, ha explicado este jueves que el Govern prevé pactar con el sector turístico de las Islas un borrador de Ley para limitar el 'turismo de excesos' antes de acabar el año, que incluya una serie de actuaciones "específicas" para combatir esta oferta turística en determinadas zonas de Baleares.

Así se ha expresado el conseller durante su comparecencia en la Comisión de Turismo y Empleo en el Parlament, donde también ha argumentado que este tipo de oferta turística afecta negativamente a la imagen de Baleares como destino.

Además, Negueruela ha explicado que la intención del Govern es impulsar esta normativa mediante la "zonificación" de determinadas zonas donde se desarrolla la comercialización de una oferta turística asociada al turismo de excesos.

En este sentido, el conseller ha señalado tres focos principales de actuación que son Punta Ballena y Playa de Palma en Mallorca y Sant Antoni en Ibiza.

Además, Negueruela ha reconocido que se abordará la regulación del consumo de alcohol excesivo en estas zonas, y no ha descartado limitar el consumo de este tipo de bebidas en el interior de los establecimientos hoteleros. En este sentido, ha expresado que no tendría sentido regular el exceso de alcohol en determinados establecimientos de ocio y no hacerlo en el interior de los hoteles.