El Govern remarca que "siempre" defenderá "la democracia y el derecho a la información"

Publicado 21/12/2018 13:52:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Govern, Bel Busquets, ha manifestado este viernes, con motivo de la Copa de Navidad del Ejecutivo autonómico, que en estos "tiempos difíciles", en los que se ha requisado móviles a dos periodistas de Baleares en el marco de una investigación judicial derivada del caso Cursach, "siempre defenderán la democracia y el derecho a la información".

Ante los medios de comunicación, Busquets ha manifestado que la "democracia es un bien a preservar" y que cuando se ponga "en peligro" la profesión de periodista se posicionarán en su "defensa". "Se dice que sin prensa no hay política y que sin política no hay prensa. Además, sin libertad de prensa no hay democracia", ha aseverado.

Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, que ha intervenido tras Busquets, también ha querido mostrar su "gratitud" a todos los medios por trabajar "desde el rigor" y por el derecho de la ciudadanía a recibir una "información veraz". Así, ha manifestado su apoyo "a la tarea de los periodistas".

Además, la líder del Ejecutivo autonómico ha querido recordar la tragedia del Llevant en la que perdieron la vida 13 personas y ha destacado "la enorme solidaridad del pueblo" y su "gran capacidad de reacción".