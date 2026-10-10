La Guardia Civil celebra en Alcúdia a su patrona, la Virgen del Pilar

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha celebrado este sábado en Alcúdia los actos de homenaje a su patrona, la Virgen del Pilar, que se conmemora el próximo lunes.

Los actos oficiales, que han reunido a numerosos invitados y público en la avenida Príncipe de España, han comenzado con la formación de la Sección de Honores, que han sido presididos por el general jefe de zona, Alejandro Hernández, acompañado de la presidenta del Govern, Marga Prohens; el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y la alcaldesa Alcúdia, Fina Linares.

La celebración ha incluido la entrega de condecoraciones y un homenaje a los guardias civiles fallecidos en acto de servicio. El acto ha finalizado con un desfile con la participación de representantes de todas las especialidades del cuerpo presentes en el archipiélago.

Prohens ha subrayado, en un mensaje en redes sociales la vocación de servicio y el compromiso con España y con los ciudadanos de la Guardia Civil.

"Gracias por garantizar nuestra seguridad y proteger nuestras libertades, por vuestra cercanía y por la entrega con la que servís a la gente de aquí", ha indicado en un mensaje en el que también ha tenido un "recuerdo emocionado" por los agentes fallecidos.