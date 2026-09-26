Heridas dos ciclistas tras ser atropelladas por un coche en la autopista de Andratx

Archivo - Ambulancia del SAMU 061 aparcada. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos ciclistas han resultado heridas este sábado después de ser arrolladas por un coche cuando circulaban por la autopista Ma-1, que conecta Palma con Andratx.

El accidente de tráfico se ha producido alrededor de las 13.10 horas en el kilómetro cuatro de esta vía, cuando un coche habría alcanzado por detrás a las dos mujeres que iban en bicicletas eléctricas, según ha informado el SAMU 061 en un comunicado.

A causa de la embestida, las ciclistas habrían resultado heridas de diversa consideración con traumatismos en distintas partes del cuerpo. Hasta este punto se han desplazado dos ambulancias de soporte vital avanzado, un vehículo de logística y un vehículo Delta.

Ambas pacientes han sido asistidas 'in situ' por los servicios sanitarios, de hecho una de ellas ha necesitado intubación orotraqueal, hasta que finalmente se les ha trasladado al Hospital de Son Espases.