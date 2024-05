Un hombre acepta cinco años de cárcel por tirotear a tres miembros de un clan rival en un coche en Son Oliva

PALMA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha aceptado este jueves una condena de cinco años de cárcel por tirotear un coche en el que viajaban tres miembros de un clan rival en Son Oliva (Palma).

El hombre ha reconocido los hechos en la Audiencia Provincial, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Ha asumido delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y amenazas.

El incidente ocurrió el 6 de julio de 2022. El hombre, miembro del clan de 'Los Pelúos', ha reconocido que disparó desde el balcón de su piso con un arma de fuego contra al coche que circulaba frente a su vivienda, en el que iban tres miembros de 'Los Sheriff'.

Además de la pena de cárcel, el acusado pagará una indemnización de unos 4.000 euros a cada uno de los perjudicados, así como unos 3.600 euros para el propietario del vehículo que recibió los disparos.

La defensa ya intentó cerrar un acuerdo de conformidad a finales de abril pero no fructificó al expresar el acusado que aceptaba los hechos sólo porque no le quedaba "más remedio", lo que para el Tribunal no es un reconocimiento válido.

La Policía Nacional ha organizado un dispositivo de seguridad alrededor de la Audiencia ante la asistencia de familiares de los implicados, de clanes enfrentados.