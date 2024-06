Un hombre niega en la Audiencia haber violado a su pareja en Andratx: "No sé por qué llamó al 112"

La Fiscalía pide 12 años de cárcel para el procesado



PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha negado este martes, en la Audiencia Provincial de Baleares, haber violado a su pareja en el domicilio que compartían en Andratx, asegurando que todas las relaciones entre ambos fueron siempre consentidas, por lo que ha manifestado que no sabe por qué la mujer llamó al 112 la noche de los hechos denunciados.

El procesado afronta una petición de la Fiscalía de 12 años de cárcel. La declaración de la denunciante, que se ha ratificado en que el hombre la violó, se ha practicado a puerta cerrada.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron el 17 de mayo de 2019, sobre las 01.30 horas. La Fiscalía sostiene que mientras la víctima dormía, el procesado se acercó a ella exigiéndole sexo; ante su negativa, la habría forzado una primera vez.

Después, siguiendo con el relato de la denuncia, la mujer pudo refugiarse en el cuarto de baño, pero el hombre presuntamente consiguió abrir la puerta y llevársela por la fuerza a la cama para volver a agredirla sexualmente.

El hombre ha negado tajantemente esa versión. Ha declarado que aquella noche mantuvieron relaciones consentidas dos veces seguidas, y que entre los dos actos la mujer fue al baño a asearse.

Sin embargo, no ha podido explicar la llamada de la mujer a emergencias. "No sé por qué llamó al 112", ha reconocido a preguntas del fiscal.

El encausado sí ha ofrecido una justificación a los hematomas que presenta la víctima, atribuyéndolo a que las relaciones entre ambos eran "sexo cada vez más fuerte" porque ella "lo pedía".

El hombre ha apuntado que tras las relaciones se durmió y se despertó al oír voces sobre las 04.00 horas, momento en el que encontró a la Policía en su puerta. El acusado ha recalcado que colaboró en todo momento con los agentes.

Asimismo, el procesado ha declarado que cuatro días antes de su arresto había intentado que la mujer se marchara de la casa y ella no estuvo conforme: "Ella no tenía dinero y no sabía dónde ir. Pero el mismo día me dijo que había encontrado un sitio". Según el acusado, él no quería continuar con la relación, pero ambos estaban de acuerdo en mantener una "amistad" con sexo ocasional.

Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita una indemnización de 12.000 euros.