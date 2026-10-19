El Hospital Verge de la Salut, adscrito a Son Espases, abre las puertas con 34 camas

Archivo - Una persona ingresada en el Hospital Universitario Son Espases - CAIB - Archivo

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Verge de la Salut, centro adscrito al Hospital Universitario Son Espases, ha iniciado este lunes su actividad con 34 camas para pacientes que serán atendidos en un centro "más adecuado" para sus procesos.

La Conselleria de Salud ha explicado en un comunicado que este centro permitirá además que se liberen camas de Son Espases para que las puedan ocupar pacientes que requieren curas "más intensas".

La apertura de la planta de hospitalización en el Hospital Verge de la Salut está pensada para un perfil de pacientes pluripatológicos con descompensación aguda o pendientes de traslado a un recurso de atención intermedia o de larga estancia tanto del Servicio de Neumología, como del Servicio de Medicina Interna del hospital.

Así, Son Espases podrá hacer frente al incremento de ingresos hospitalarios derivado de la llegada de enfermedades vinculadas a los virus respiratorios.

La apertura del centro se ha avanzado con respecto a años anteriores, en los que la activación de camas se producía en el mes de enero, coincidiendo con la oleada de enfermedades respiratorias como la gripe, la covid-19 o la bronquiolitis.

La gerencia de Son Espases contratará a 21 enfermeros, 20 técnicos de curas auxiliares de enfermería, seis celadores, tres fisioterapeutas, un trabajador social, un facultativo especialista en neumología y un facultativo especialista en medicina interna.

Asimismo, este año el circuito asistencial incorporará el trabajo de enfermeras gestoras de casos y trabajadores sociales, medicina física y rehabilitación y fisioterapia.

Además, se han aprovechado los meses de verano en los que el Hospital Verge de la Salut ha permanecido cerrado para mejorar las habitaciones y los baños, se han renovado las puertas y se han cambiado las bañeras por platos de ducha.