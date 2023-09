IB3 y CineCiutat estrenarán una serie y un corto animado de la biografía de la paleontóloga Dorothea Bate

Cartel promocional del corto y la miniserie animada 'Dorothea on the rocks'.

Cartel promocional del corto y la miniserie animada 'Dorothea on the rocks'. - MOM WORKS

PALMA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El corto y la serie animada sobre la vida de la paleontóloga Dorothea Bate, 'Dorothea on the rocks', se estrenarán la próxima semana en CineCiutat e IB3, respectivamente.

La producción audiovisual se sitúa a principios del siglo XX, cuando "pocas mujeres se atrevían a desafiar las normas sociales y recorrer el mundo en solitario", según ha explicado la productora MOM Works en una nota de prensa.

Dorothea Bate viajó por el Mediterráneo en busca de fósiles de animales extintos, lo que le convirtió en una paleontóloga reconocida internacionalmente.

'Dorothea on the rocks' es una película, y a la vez una miniserie de animación, que sigue las aventuras de Bate de un lugar a otro del mundo, haciendo frente a grandes dificultades y peligros. "En su recorrido, Dorothea no solo descubrirá animales inverosímiles, sino que hará amigos, estará a punto de perder la vida y se enfrentará a quien sea para conseguir sus objetivos", ha explicado la productora.

El cortometraje, de treinta minutos de duración, se estrenará el martes 19 de septiembre a les 19.00 horas en el CineCiutat de Palma, con la presencia de sus directoras, Marta Hierro y Núria Abad, así como de su director de animación, Luis Ozonas.

La serie, de cuatro capítulos de diez minutos cada uno, se emitirá semanalmente a partir del sábado 23 de septiembre a las 09.00 horas en IB3.

Este proyecto parte de las animaciones desarrolladas por MOM Works para el reconocido documental 'Dorothea y el Myotragus', que recupera esta figura de gran importancia, que hace cien años puso a Baleares en el mapa científico internacional con el descubrimiento del Myotragus balearicus.

Pero va más allá, puesto que relata las experiencias de Dorothea en Chipre, Creta, Reino Unido, Palestina y África. Sus hallazgos todavía son de gran relevancia científica para conocer la evolución de las especies.

'Dorothea on the rocks' es una miniserie y cortometraje de dibujos animados de MOM Works, en coproducción con IB3, con el apoyo del Institut d'Indústries Culturals de Baleares, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y la Fundació Mallorca Turisme.