Identifican a un joven en Palma por conducir una moto sin carné y llevar varias cantidades de droga

Parte de las sustancias intervenidas al motorista investigado en Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha interceptado a un joven de 21 años por, presuntamente, conducir una motocicleta sin haberse sacado el carné, transportar distintas drogas escondidas y 440 euros en efectivo.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre sobre las 01.00 horas en el camí de la Vileta, cuando una patrulla se encontraba en esta zona y vieron que una motocicleta frenaba de forma repentina al detectar la presencia policial y el conductor intentaba realizar un cambio de sentido para eludir el control.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que pararon al motorista al instante y este se mostraba "muy nervioso". Inicialmente, facilitó unos datos personales y un número de identificación extranjero, que resultaron ser falsos.

En el cacheo preventivo de su bandolera, los agentes le hallaron 440 euros en efectivo y una navaja de 17 centímetros de hoja, arma que el joven justificó al alegar que "tenía muchos enemigos".

Al continuar con el registro superficial del sospechoso, los policías descubrieron que llevaba numerosos paquetes individuales de diferentes sustancias estupefacientes escondidos en el interior de los calcetines y los zapatos de ambos pies.

Entre el material dosificado se intervinieron dosis de cocaína, tusi --cocaína rosa--, LSD, metanfetamina o cristal, éxtasis y MDMA. Asimismo, en la inspección de la motocicleta, los agentes localizaron en una pequeña guantera central marihuana y una porción de hachís ocultas entre trapos.

En el interior del baúl trasero del vehículo, los efectivos también vieron una tarjeta sanitaria con un DNI español a nombre de otra persona. Al ser preguntado, el joven admitió que esa era su verdadera identidad y que había mentido al principio.

Al consultar las bases de datos con su filiación real, los policías constataron que no había obtenido nunca ninguna licencia para conducir vehículos de motor y que acumulaba antecedentes policiales por delitos contra la salud pública.

Por este motivo, la motocicleta fue inmovilizada y trasladada por la grúa municipal al depósito de Sa Riera. Los agentes informaron al conductor de su condición de investigado por sendos delitos contra la salud pública y la seguridad vial, además de la retirada preventiva del arma blanca. La Sala de Atestados tramitó las diligencias pertinentes, que fueron remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.