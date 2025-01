El IEB presenta las novedades de los dibujantes y guionistas de Baleares en la feria del cómic de Angoulême

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) presentará las últimas publicaciones de dibujantes y guionistas del archipiélago en la 52 edición del Festival Internacional del Cómic de Angoulême (Francia).

La delegación balear en la feria, que arranca este miércoles y se prolongará hasta el domingo, estará compuesta por las técnicas del IEB Karen Müller y Cristina Gaviño, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

En la localidad francesa, la institución presentará el nuevo catálogo del archipiélago, que recoge las últimas publicaciones de dibujantes y guionistas de cómic de las Islas y el programa de subvenciones a editores extranjeros que estén interesados en publicar las obras.

Así, también estarán presentes en el Mercado Internacional de Derechos que se celebrará en el marco de la feria. Además, el IEB tiene programadas reuniones con editoriales especializadas en cómic y novela gráfica de Suiza, Italia, Suecia, Portugal, los Estados Unidos, Polonia, Bélgica y Filipinas.

La delegación balear formarán parte de los más de 100 profesionales del cómic que representarán a España en la feria de Angoulême, en la que participan como País Foco bajo el lema 'España, talento en viñetas'.

Este programa, que ha sido organizado por el Ministerio de Cultura junto a Acción Cultural Española y la Sectorial del Cómic, girará en torno a ejes estratégicos como la riqueza creativa del mercado de este tipo de obras, la bibliodiversidad, la pluralidad lingüística y la igualdad de género.

Además de las dos técnicas del IEB también participarán otros representantes de las Islas, como la Bàrbara Alca, cuyas obras --junto a las de otros ocho creadores-- formarán parte de la exposición 'Constelación gráfica', que recoge el trabajo de jóvenes autores de vanguardia y se celebrará en el Museé de Angoulême.

Bartomeu Seguí i Max, por su parte, formará parte de la muestra 'Premio nacionales de cómic' que se expondrá en el Pabellón de España de la feria francesa y que dará a conocer las 18 obras premiadas por el Ministerio de Cultura en el certamen del Premio Nacional de Cómic.

Max también participará en la charla 'Spanish Comics: When Talent Knows no Borders', que se desarrollará en el Mercado Internacional de Derechos del festival.

Asimismo, en la localidad francesa estarán presentes las firmas del mallorquín Toni Galmés, con su obra 'Molly Wind', quien además impartirá un taller sobre cómo dibujar a los personajes principales de un cómic y participará en una batalla de dibujo e improvisación.