Interceptan a siete migrantes en una avenida de Eivissa

Archivo - Agentes de Policía junto a un coche en Ibiza - POLICÍA NACIONAL - Archivo
EIVISSA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha interceptado a un grupo de siete migrantes llegados a Eivissa a bordo de una embarcación y que se encontraban caminando por una avenida de la ciudad.
Los hechos se produjeron alrededor de las 06.00 horas de este sábado, cuando se ha localizado a este grupo de siete personas de origen magrebí en la avenida 8 de Agosto, según ha informado la Delegación de Gobierno.