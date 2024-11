Investigado el conductor de un camión en Palma por circular habiendo perdido todos los puntos

PALMA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha investigado al conductor de un camión, un hombre, de origen español y 33 años de edad, como presunto autor de un delito contra la seguridad viaria, por circular por una calle de Palma habiendo perdido todos los puntos del carnet de conducir.

En nota de prensa, Policía Local ha informado que, sobre las 21.30 horas del 27 de noviembre, agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) vieron como un camión que circulaba por la calle de Sevilla tenía partes del chasis que colgaban sin la sujeción correcta, lo que significaba un peligro para el resto de usuarios de la vía.

Por eso, los policías detuvieron el vehículo y solicitaron la documentación al conductor, quien les dijo que no llevaba el carnet de conducir físico y que, además, no se lo podía mostrar en formato digital porque no tenía batería en el móvil.

Los agentes, para verificar la declaración del conductor, hicieron las comprobaciones pertinentes y resultó que en la base de datos de la DGT constaba que aquella persona había perdido todos los puntos de su carnet de conducir y que no había superado el curso de reeducación y sensibilización viaria, obligatorio para continuar disfrutando del derecho a conducir.

El conductor, español, de 33 años, manifestó que ya había hecho el curso y se había examinado dos veces. Añadió que, en la última, desde el centro de formación dijeron a los asistentes en general que ya podían conducir y él interpretó que ya estaba autorizado, sin poder mostrar ningún documento que acreditara su declaración.

Por todo esto, los policías informaron al conductor del camión de su condición de investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad viaria, siendo el hombre finalmente citado para un juicio rápido como prevé la normativa para estos delitos.

El vehículo fue por su parte inmovilizado en la vía pública y quedó a disposición de su titular.