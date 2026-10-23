Investigan si el apuñalamiento de un joven en Palma está vinculado a una disputa entre bandas juveniles

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a los robos con fuerza en domicilios - POLICÍA NACIONAL

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está investigando si el apuñalamiento de un joven de 18 años en Palma, quien ha resultado herido de gravedad y ha tenido que ser operado, podría estar vinculado a una disputa entre miembros de bandas juveniles.

Es una de las hipótesis que barajan los investigadores de la Brigada Provincial de Información (BPI), quienes finalmente han asumido el caso, han explicado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas.

Los agentes del BPI, especializados, entre otras muchas cuestiones, en los movimientos de las bandas juveniles, están tratando de localizar a los dos sospechosos, quienes tienen una edad similar a la víctima.

Aunque todavía no está claro cual de los dos ha sido el autor material de la agresión con arma blanca, los investigadores ya han logrado identificar a uno de ellos.

Los hechos han ocurrido pasadas las 13.00 horas de este viernes en el parque situado junto a la plaza de Tubo, según han informado fuentes policiales.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Policía Nacional, a las que varios testigos han informado de que se acababa de producir una pelea entre tres jóvenes. Dos de ellos se habrían abalanzado sobre el tercero y uno de ellos habría apuñalado a la víctima con un objeto punzante.

El herido, de nacionalidad española, ha sido estabilizado en el lugar y trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde ha sido intervenido de urgencias debido a que la puñalada le ha alcanzado un órgano.