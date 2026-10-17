La IV edición del Fin de Semana Antifascista reivindica a Palma como "referente" de lucha contra la extrema derecha

Uno de los actos del IV Fin de Semana Antifascista. - MÉS PER PALMA

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La IV edición del Fin de Semana Antifascista ha finalizado este sábado, tras dos jornadas con las que pretende que Palma se convierta en "referente" de la lucha contra la extrema derecha.

Esta jornada ha sido organizada por MÉS per Palma, MÉS per Mallorca, la Fundación Coppieters y las Fundaciones Darder-Mascaró, que han celebrado el "éxito" del evento que se ha desarrollado entre este viernes y sábado en La Col·lectiva, según ha informado MÉS per Palma en un comunicado.

Bajo el lema 'Construyendo un horizonte democrático. Propuestas europeas', las jornadas han intentado consolidar a Palma como un espacio de "reflexión, debate y construcción de alternativas ante el avance de la extrema derecha en Europa".

El candidato de MÉS per Palma a la alcaldía de Palma, David Pujol, ha reivindicado la necesidad de consolidar la iniciativa para que la ciudad "no baje la cabeza ante los discursos de odio, defienda la diversidad y sea un ejemplo de convivencia, libertad y democracia".

Asimismo, ha destacado que el antifascismo es una responsabilidad colectiva que "va más allá de los partidos políticos", puesto que, a su juicio, "no se normalizar que se señalen personas por su origen, su lengua o su identidad". "Ante quienes quieren dividir la sociedad, MÉS defiende una Palma abierta, plural y orgullosamente diversa", han alegado.

La primera jornada, celebrada viernes, acogió la mesa redonda 'Por una Mallorca y una Europa antifascistas', con la participación de la representante de la Fundación Coppieters Claire Gago Chidaine, el eurodiputado Vicent Marzà, las integrantes del movimiento Trinacria de Sicilia Francesca Butera, de Femu à Corsica Livia Volpei, el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, y el propio Pujol.

El encuentro sirvió para compartir experiencias de diferentes territorios europeos y reflexionar sobre la necesidad de articular una respuesta política y social conjunta ante el auge de los discursos reaccionarios.

Ya el sábado las actividades se centraron en las herramientas para combatir la extrema derecha e imaginar alternativas de futuro. La jornada empezó con el taller 'Antifascismo en las redes: 'influencers' por la democracia', impartido por las miembros de WOKE UP Ángela Vázquez y Sara Riveiro.

Posteriormente, la jurista Aurora Jhardi y el filósofo Eudald Espluga protagonizaron el diálogo 'Imaginar el fin ¿Podemos imaginar la utopía?', una reflexión sobre la necesidad de construir horizontes democráticos alternativos. Las jornadas concluyeron con un vermut entre las personas participantes.

Los organizadores han agradecido la implicación de los asistentes y han reafirmado la voluntad de dar continuidad a esta iniciativa. "Se ha demostrado que ante el miedo y el odio hay una sociedad dispuesta a organizarse y defender la democracia. Este es el futuro que se quiere para Palma", ha concluido Pujol.