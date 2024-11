Los portavoces de los partidos de la izquierda --PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos--en declaraciones a los medios

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la izquierda --PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos-- han celebrado el aplazamiento del debate y la votación del dictamen del decreto ley de simplificación administrativa, que iba a tener lugar este martes en el Parlament, a la vez que han vuelto a pedir al Govern que "fije una fecha" para reunirse para prohibir la construcción en zonas inundables.

En declaraciones a los medios, los portavoces de la izquierda han aprovechado para pedir al PP "una reflexión" para alcanzar un texto legislativo "de máximos" y "no que solo intenten con bisturí, corregir el decreto ley aprobado en Consell de Govern en mayo". En concreto, a la izquierda le gustaría que el PP viera "que no se puede legislar de la manera en la que lo hace" sino que "ha de hacerlo de una manera más respetuosa con las circunstancias territoriales que hay en las Islas", puesto que "el problema no son las zonas inundables, sino una determinada de legislar que consiste en fuera controles, saquemos papeleo, que la gente haga lo que quiera".