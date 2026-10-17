Jaume Ferriol se presentará a la relección como alcalde de Maria de la Salut en 2027

Reunión del PP en Maria de la Salut presidida por el candidato a la alcaldía para 2027, Jaume Ferriol.- PP

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Maria de la Salut ha escogido como candidato a la alcaldía del municipio para las próximas elecciones municipales del 23 de mayo de 2027 al actual primer edil, Jaume Ferriol.

Ferriol consiguió la mayoría absoluta en las elecciones de 2023 y volverá a encabezar el proyecto 'popular' con el objetivo de "revalidar la confianza mayoritaria de los vecinos" y trabajar para "mejorar el municipio, mantener la cercanía y el contacto directo con la gente", según ha explicado el PP en un comunicado.

Ferriol ha agradecido la confianza depositada nuevamente en él y ha asegurado que afronta esta nueva etapa con la misma "ilusión y compromiso del primer día" pero con "más experiencia" y "ganas de mejorar el pueblo".

"Siempre he tenido claro que la mejor manera de hacer política es estar en la calle, escuchar a los vecinos, conocer sus preocupaciones y buscar soluciones a los problemas del día a día", ha alegado.

Ferriol ha destacado que en 2023 los vecinos dieron su confianza al PP con una mayoría absoluta y ahora el partido quiere "volver a merecer ese apoyo con trabajo, cercanía y compromiso".

"El PP tiene muy claro que todavía queda mucho trabajo por hacer y su prioridad será Maria de la Salut y su gente, por eso trabajará con humildad, responsabilidad y muchas ganas para que el pueblo siga avance", ha mantenido Ferriol.