La juez avanza a una testigo del asesinato a un joven en Ibiza que iniciará un procedimiento penal por falso testimonio

La testigo se ha excusado en que "no recuerda nada" ante preguntas del Ministerio Fiscal, la acusación y la defensa

La Fiscalía pide que se reproduzca el vídeo íntegro de la declaración que la testigo dio durante la instrucción "porque está faltando a la verdad de los hechos"

PALMA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La juez titular en el juicio contra un joven, de 26 años, acusado de asesinar a un joven en Ibiza ha avanzado a una testigo que se iniciará un procedimiento penal por falso testimonio.

Así lo ha anunciado este miércoles la magistrada, quien ha advertido a la testigo que debía responder a las preguntas diciendo la verdad. "Esto no es una broma. Usted estuvo ante la Guardia Civil y organismos públicos diciendo que estuvo en ese lugar. No me sirve el tiempo transcurrido para que no recuerde", ha subrayado.

La testigo, que ha declarado por videoconferencia desde Irlanda asistida por una intérprete, ha rehusado responder excusándose en que no recordaba nada. "Fue hace mucho tiempo, no recuerdo mucho. Para mí ha sido un trauma, tomaba drogas y he tomado mucha medicación", ha indicado.

El juicio se celebra desde este lunes con un Jurado en la Audiencia Provincial de Baleares y en el banquillo se sienta un joven, de 26 años, acusado de un delito de asesinato. La Fiscalía pide 18 años de prisión.

El suceso tuvo lugar en julio de 2018, cuando el encausado, natural de Reino Unido, golpeó a la víctima mientras estaban en un apartamento de Sant Antoni con otros jóvenes compatriotas después de que éste intentara mediar en una pelea.

La fiscal sostiene que la víctima intentó separar a ambos, cosa que el acusado no permitió y supuestamente le dio un fuerte puñetazo en la cabeza, que lo dejó semiinconsciente en el suelo.

A continuación, "con ánimo de acabar con la vida" del joven, que estaba temblando y convulsionando en el suelo, el encausado presuntamente continuó dándole golpes y puñetazos hasta causarle la muerte.

Inmediatamente después, saltó desde el segundo piso a la calle y salió huyendo hasta ser detenido por la Policía Local. Este relato fue negado por el encausado durante su declaración este lunes en el juicio.