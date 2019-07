Juicio a un constructor acusado de estafar 31.000 euros a una clienta y dejar las obras sin finalizar

Publicado 02/07/2019 12:40:52 CET

El hombre niega las acusaciones y sostiene que los clientes cambiaron los trabajos sobre la marcha

PALMA DE MALLORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha celebrado este martes un juicio contra un empresario del sector de la construcción acusado de estafar 31.000 euros a una clienta y dejar las obras de su casa sin finalizar.

La Fiscalía pide para el hombre una condena de cuatro años de cárcel. Le acusa de haber concertado las obras, en una vivienda de Calvià, sin tener intención de realizarlas en los términos convenidos, y de convencer a la propietaria de la casa para que le entregara diferentes cantidades de dinero, supuestamente destinadas a la obra, para integrarlas en su propio patrimonio.

El hombre, que ha explicado que en el momento de los hechos trabajaba como autónomo, ha negado que engañara a los clientes. Según su versión, "todo el dinero fue a parar a la obra", y hubo "más trabajos de los que aparecen en las facturas".

De este modo, el hombre ha rechazado que actuara para obtener un beneficio económico ilícito, y ha enfatizado que, "al contrario, se ha quedado gente sin cobrar porque falta la última certificación". "Ya ni la pasé, porque no estoy dispuesto a recibir insultos", ha protestado el acusado, señalando que el padre de la mujer "venía a otras obras" a "perseguirle", motivo por el que le denunció ante la Guardia Civil.

El acusado ha sostenido que cumplió con el encargo, y que todos los trabajos para los que fue contratado se hicieron, pero que los clientes fueron cambiando los planes y eliminaron partidas que eran necesarias para que la vivienda fuera habitable. "No se podía habitar, por supuesto, si no tenemos las ventanas, si has quitado la partida de fontanería, la casa no se puede habitar, pero no es por mi culpa", se ha defendido.

Así, el hombre ha mantenido que los clientes añadieron al presupuesto inicial otros trabajos "para acceder a un solarium en la parte de arriba". Según su versión, cuando recibió diferentes cantidades de dinero, manifestó que prefería que se hiciera por transferencia o que al menos se emitiese factura, pero fueron los clientes quienes le indicaron que harían una sola factura final.

LA PROPIETARIA LE ENTREGÓ 31.000 EUROS

Tras él ha declarado la denunciante, que ha indicado que le entregó 31.000 euros y ha insistido en que el hombre "le engañó". "De hecho me insistía en que necesitaba más dinero todavía, para partidas que ya había solicitado", ha enfatizado.

La mujer ha explicado que la casa iba a ser su vivienda habitual y que antes de empezar la obra "era habitable". También ha dicho que le contrató porque le conocía "de toda la vida" ya que era amigo de su hermano.

La denunciante ha contado que fue entregando cantidades y que esperaba poder entrar a vivir en la casa en Navidad, pero que el acusado le dejó la casa "inhabitable". Según la mujer, cuando el hombre "vio que ya no podía seguir, empezó a quitárselo de encima, a no contestar, y no aparecía por la obra".