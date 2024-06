Jupol reclama soluciones para garantizar vivienda digna a los policías de nueva incorporación en Baleares

PALMA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Jupol ha reclamado este miércoles a la Dirección General de Policía soluciones para garantizar vivienda digna a los agentes de nueva incorporación en Baleares, ante las graves dificultades de acceso a la vivienda en la Comunidad.

El sindicato policial ha denunciado que lleva "años" advirtiendo de este problema sin que desde la Dirección General se haya "tomado medida alguna" al respecto, han protestado en un comunicado.

En este contexto, Jupol ha urgido a la Dirección a aplicar complementos salariales a los agentes que les permitan el acceso a una vivienda digna y eviten "las situaciones de infravivienda que se han producido en otras ocasiones". La organización ha recordado que estos complementos ya existen para las plantillas de Canarias, Ceuta y Melilla.

El secretario regional de Jupol, Chechu Enrique, ha indicado que "la aplicación de estos complementos podría suponer una solución al problema y evitaría que se repitan situaciones como las producidas en los últimos años, en las que agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han visto obligados a vivir en sus vehículos o han tenido que afrontar el pago de cantidades desorbitadas por el alquiler de la vivienda".

"El problema de la vivienda en Baleares provoca graves déficits en la plantilla de la Policía Nacional en esta comunidad autónoma los agentes no quieren venir a trabajar a Baleares, la mayoría vienen aquí obligados, nadie quiere este destino", ha avisado Enrique, que ha añadido que "también ha habido casos de policías, con sus familias, que no han podido venir". Esto, ha abundado, "desencadena en que los agentes no tengan arraigo en la zona, y el problema se perpetúe".

Jupol también ha pedido "celeridad" a la Administración para afrontar el problema "y evitar que, a finales del mes de julio, cuando se incorporan a las plantillas de Baleares 96 nuevos policías, se repitan las situaciones de infravivienda".

La organización ha resaltado la especial preocupación en la isla de Ibiza, "a la que se incorporan, de manera forzosa, 35 nuevos agentes, que si no se pone una solución rápida tendrán graves dificultades para poder acceder a una vivienda digna".