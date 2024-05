La lengua de Baleares y la gestión del Govern en la reclamación de las mascarillas, a debate este martes en el Parlament

PALMA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La lengua de Baleares y la gestión del Govern que preside la 'popular' Marga Prohens de la reclamación de las mascarillas adquiridas a la empresa vinculada supuestamente a la trama Koldo, iniciada por el anterior Ejecutivo, serán temas que se debatirán el próximo martes, 7 de mayo, en un nuevo pleno en el Parlament.

La cuestión lingüística llegará al Parlament de la mano de Vox. Pues, la diputada Patricia de las Heras planteará al vicepresidente del Govern, Antoni Costa, sustituir la denominación de catalán por "lenguas baleares" en el Estatut d'Autonomia.

Al plantear esta pregunta, el objetivo del grupo parlamentario Vox, según ha defendido esta semana en rueda de prensa la portavoz del partido en el Parlament, Manuela Cañadas, es "saber qué piensan" el Govern y el PP y que la ciudadanía "empiece a valorarlo".

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha señalado por su parte que la lengua de Baleares "es el catalán y que su formación "no entrará en debates estériles".

Y, el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha dicho que la pregunta con la que Vox plantea sustituir la denominación de catalán por lenguas baleares en el Estatut es "graciosa", señalando que "ni siquiera coinciden con la academia --'Reyal Acadèmi de sa Llengo Baléà'-- porque hablan de lenguas".

Mientras, la gestión del Govern que preside la 'popular' Marga Prohens de la reclamación de las mascarillas adquiridas a la empresa vinculada supuestamente a la trama Koldo será un tema por el que preguntará el PSIB-PSOE al vicepresidente Antoni Costa.

El diputado socialista Carles Bona preguntará al Govern sobre esta cuestión después de que un Juzgado de Palma iniciara diligencias contra el director del IbSalut, Javier Ureña, por la renuncia a la reclamación a la empresa vinculada supuestamente a la trama Koldo.

Precisamente, sobre el inicio de las diligencias contra Ureña se ha pronunciado esta semana el portavoz socialista, Iago Negueruela, celebrando la "celeridad". "Ya que el PP no quiere dar explicaciones en el Parlament, el Juzgado hace su trabajo", ha apostillado.

También, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha dicho que "entiende" que un Juzgado de Palma haya incoado diligencias previas por la denuncia del PSIB contra el director general del IbSalut, por la renuncia a la reclamación a la empresa presuntamente vinculada al caso Koldo. Según la formación, es "evidente" que la actuación de Ureña es "negligente".

"La negligencia es evidente y, además, hubo conversaciones entre miembros de una trama de corrupción que planeaban cómo influir al Govern para que pasara lo que ha pasado", ha señalado Apesteguia, remarcando que es una cuestión que "se tiene que investigar".

De igual manera, el portavoz parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells, ha celebrado que se abran diligencias, señalando que la resolución de Ureña desistiendo del expediente de reclamación es "irregular, no va con ningún informe y no contiene motivación".

OTROS TEMAS

Asimismo, en el pleno del próximo martes en el Parlament, que está previsto que comience a las 10.00 horas, con la sesión de control al Govern, se debatirá sobre otras cuestiones, como la modificación de la ley de excesos o bien el problema de acceso a la vivienda.

En el próximo pleno habrá además una interpelación, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política general del Govern en materia de ocupación; así como una moción, de MÉS per Mallorca, en relación con la política de salud mental del Ejecutivo autonómico.

Finalmente, en el plenario, la Cámara debatirá dos proposiciones no de ley (PNL), una de apoyo al sector agrario, presentada por el PP, y otra para la mejora de las oportunidades laborales y formativas de los jóvenes, presentada por Més per Menorca-Grupo Mixto.