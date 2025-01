Los límites a la compra de vivienda a extranjeros extracomunitarios no tendrá grandes efectos en Baleares, según Abini

Su presidente llama a trabajar sobre los puntos de coincidencia de las propuestas del PP y el PSOE

PALMA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los límites a la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes en España no tendrá grandes efectos en Baleares, según las estimaciones de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (Abini).

Así lo ha considerado su presidente, Hans Lenz, quien en declaraciones de Europa Press ha explicado que la compra de viviendas por parte de extracomunitarios representa un porcentaje bajo en el archipiélago.

Los más numerosos son los británicos, que compran, de media, unos 450 inmuebles al año, lo que representa un 3% de las 15.000 transacciones anuales en Baleares. Les siguen los suizos con 400, quienes "podrían verse un poco más afectados", o los estadounidenses, que apenas representan el 1% de las compras.

"La medida no va a afectar ni a la disponibilidad de la vivienda, ni a los accesos, ni a nada", ha sentenciado Lenz, quien sin embargo ha abierto la puerta a la posibilidad de que la propuesta provoque un "efecto llamada" antes de que esta pueda aprobarse.

Lenz, en cambio, ha descartado que pueda tener un efecto sobre los compradores rusos --"desaparecieron y no han vuelto", ha apostillado-- o los chinos, quienes "no han llegado nunca a aterrizar" en Baleares.

En cualquier caso, el presidente de Abini ha asegurado que la situación es de "tranquilidad", a la espera de conocer el contenido concreto de la ley una vez lleguen los trámites parlamentarios, y ha celebrado que se haya descartado imponer limitaciones a los ciudadanos de países de forman parte de la Unión Europea (UE).

Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso --entre una docena de medidas-- limitar la compra de viviendas por parte de extracomunitarios no residentes en España incrementándoles la carga fiscal "hasta el 100% del valor del inmueble".

También habló de la exención del 100% del IRPF para los propietarios que pongan su vivienda en alquiler a un precio acorde al índice de referencia o de la cesión de cerca de dos millones de metros cuadrados de suelo a la empresa pública de vivienda para la construcción de "miles y miles" de viviendas.

"No hay suelo para tanta vivienda pública si no hacen aflorar suelo en manos públicas, como el que tiene el Ministerio de Defensa, o que la Sareb dedicara su suelo a la promoción pública. No tenemos suelo, por mucho donde mires", ha valorado Lenz en clave balear.

Desde Abini han mostrado su apoyo al paquete de medidas en materia de vivienda propuesto el pasado domingo por el PP, después de que sus barones territoriales se reunieran en Oviedo. Éstas, entre otras cosas, incluyen la reducción de impuestos relacionados con la producción y compra de vivienda, la movilización de suelo público o la aplicación de incentivos fiscales específicos.

Varias de las propuestas de 'populares' y socialistas son coincidentes, ha considerado Lenz, quien ha llamado a ambos partidos a trabajar sobre esos puntos. "Necesitamos más suelo, más vivienda y rebajar la carga fiscal para los jóvenes", ha remarcado.