Llega el primer temporal del verano a Baleares: árboles caídos, embarcaciones que no vuelven a puerto y más bomberos

Reunión del Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal - CAIB

PALMA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El inicio del temporal, durante el cual se esperan lluvias, tormentas, fuertes rachas de viento y oleaje, ha dejado nueve incidentes en Baleares, todos ellos relacionados con caídas de árboles y ninguno de gravedad.

Es el balance que ha hecho el jefe del departamento de Emergencias del Govern, Aurelio Soto, después de participar en la reunión del Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal que ha tenido lugar la tarde de este jueves para analizar las medidas a adoptar ante las inclemencias meteorológicas que se esperan hasta la madrugada.

Sobre las 20.00 horas, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, el temporal había dejado ya nueve incidentes en el conjunto del archipiélago.

De todo ellos, ninguno de gravedad y todos relacionados con caídas de árboles, cinco han sido resueltos y cuatro siguen abiertos.

EL VIENTO, LO QUE MÁS PREOCUPA

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido que se acerca a Baleares un episodio de tormentas en forma de turbonada. Entrará alrededor de las 21.00 horas por Eivissa y se desplazará posteriormente hacia Mallorca, alrededor de las 23.00 horas, y hacia Menorca, alrededor de la 01.00 horas.

Se trata de tormentas que previsiblemente pasarán rápidamente por el archipiélago y que irían acompañadas de fuertes rachas de viento. De hecho, lo más destacado de este episodio son los fuertes vientos, que podrían dejar rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora (km/h).

Eivissa es la isla que previsiblemente resultará más afectada. No se descarta que las rachas puedan alcanzar los 100 km/h, aunque no superará esta barrera.

Los servicios de emergencias han considerado que el viento será el fenómeno que podría provocar más afectaciones e incidentes y, por tanto, el que requiere una mayor prevención.

En cuanto a las lluvias, no se prevé que las precipitaciones superen, en los casos más extremos, los 40 litros por metro cuadrado (l/m2). Estas tormentas también irían acompañadas de carga eléctrica y, en algunos puntos, podrían dejar granizadas, en principio de carácter leve.

También genera preocupación, ha subrayado Soto en declaraciones a los medios de comunicación, las dificultades que están teniendo algunas embarcaciones para regresar a los puertos.

"La recomendación que podemos hacer siempre es la precaución y que sigan la información que emite el Salvamento Marítimo tanto a través de los avisos a los navegantes como con los radioavisos que va emitiendo habitualmente", ha apuntado.

NO SE PUEDE ASEGURAR CON CERTEZA

Pese a todo, debido a la naturaleza de este fenómeno los modelos predictivos de la Aemet no pueden asegurar con total certeza que estas tormentas acaben afectando a Baleares, ya que podrían descargar en medio del mar.

En previsión de todo ello, desde este mediodía la Dirección General de Emergencias e Interior ha elevado al nivel naranja (IG-1 del Plan Meteobal) la alerta por lluvias y tormentas en el conjunto del archipiélago.

También está activada la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) por fenómenos costeros en todas las islas y por rissaga en Menorca.

Emergencias está realizando un seguimiento continuo de la situación y, de manera preventiva, ha reforzado sus centros en Eivissa y Menorca. Al mismo tiempo, los municipios de Palma, Eivissa, Maó y Artà han activado sus planes de emergencia municipales.

En paralelo, el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) ha reforzado con 25 efectivos más las brigadas en todas las islas. También se han reforzado los cuerpos de bomberos de Palma, Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

A las 21.00 horas, ha detallado Soto, los servicios de emergencias implicados en el seguimiento mantendrán una nueva reunión interna para valorar los diferentes incidentes que puedan ir surgiendo.

Las conclusiones que extraigan entonces marcarán si es necesario realizar otro encuentro a las 23.00 horas.

"Va a estar totalmente determinada en función de la evolución de los incidentes. Y a partir de allí tenemos ya previsto también unos puestos de mando tanto en Eivissa como en Menorca por si fuese necesario hacer un despliegue o incluso subir el nivel de alerta", ha apuntado.