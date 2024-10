Llibertat Llucmajor reitera la petición de creación de una empresa pública de limpieza

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Llibertat Llucmajor ha reiterado la petición de creación de una empresa pública de limpieza y ha criticado el "chantaje encubierto" que está realizando la empresa que tiene la concesión de la recogida de basuras a Ayuntamiento, Xisca Lascolas, "ha admitido por la propia alcaldesa".

En un comunicado, la formación vecinal ha responsabilizado de esta dinámica a la primer edil y su equipo de gobierno (PP-Vox-ASI) tras firmar en el Tribunal de Arbitraje y Mediación (Tamib) un acuerdo por el que el Ayuntamiento se haría cargo de pagar las subidas salariales de los empleados.

El acuerdo, según Llibertat Llucmajor, era "totalmente ilegal" según han trasladado los informes técnicos del Ayuntamiento meses después.

"Ya avisamos por activa y por pasiva en sesiones plenarias diversas y reuniones de portavoces de los distintos partidos, incluso antes de la firma del acuerdo ilegal en el Tamib", han señalado.

Para la formación, no corresponde al Ayuntamiento de Llucmajor "saltarse" la ley de contratos públicos y "pagar a dedo" medio millón de euros a la empresa FCC para que cumpla con los convenios laborales pactados entre sindicatos y patronal.

Según Llibertat Llucmajor, actualmente la empresa FCC no cumple con las cláusulas del contrato en vigor. "No se recoge la basura como toca en casi todos los núcleos urbanos y siempre hay excusas que el gobierno municipal deja pasar por no estar cumpliendo su falsa promesa de pagarles medio millón de euros más", ha afirmado.

La situación, para el partido vecinal, convierte al Consistorio en "rehén de un chantaje" que podría haberse solventado rápidamente y de manera legal mediante la rescisión del contrato por incumplimientos reiterados.

Llibertat Llucmajor ha recordado que ha solicitado en reiteradas ocasiones en sesión plenaria que se haga un estudio económico de la viabilidad de constituir una empresa pública para la gestión y recogida de residuos, como tienen en Palma, Calviá, Santanyí y numerosos municipios más con características similares al de Llucmajor.

El Ayuntamiento de Llucmajor, ha apuntado la formación, dispone de un remanente de tesorería de más de 44 millones de euros y que las inversiones en servicios públicos básicos y esenciales, como es el de la recogida de residuos, se pueden financiar con esos fondos.