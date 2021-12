Localizan los cuerpos de dos adultos en el Castell de Bellver que podrían estar relacionados con la Guerra del Francés

PALMA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha comunicado este martes el "hallazgo inesperado" de los cuerpos enterrados de dos adultos a unos 50 centímetros de profundidad debajo del pavimento actual del Castell de Bellver, que podrían estar relacionados con la Guerra del Francés al ser, por su contexto, entierros de finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX.

Según ha recordado el Consistorio, el pasado mes de agosto se iniciaron las obras de consolidación estructural del segundo recinto defensivo, y estudio de la pavimentación del foso interior del Castell de Bellver. Durante esta excavación arqueológica subsidiaria a la obra, en el Bastión de Poniente, se ha realizado este hallazgo.

Los cuerpos localizados son de dos adultos en postura de decúbito supino, con las piernas estiradas y los brazos cruzados sobre la cintura. Por su contexto, se puede decir que se trata de entierros de finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX, una cronología que abre las puertas a la hipótesis de que sean personas relacionadas con la guerra del Francés.

Cabe recordar que el Castell de Bellver fue utilizado como prisión para los soldados y oficiales franceses vencidos en la batalla de Bailén en 1808. Pese a esto, se sabe que no se trata de ningún oficial militar porque todos abandonaron el castillo.

No obstante, el hallazgo de restos humanos dentro del recinto del Castell no deja de ser un hecho insólito y permite plantear nuevas hipótesis y estudios, indica el Ayuntamiento que aclara que este hallazgo no supone la paralización de las obras.