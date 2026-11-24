

PALMA, 24 (EUROPA PRESS)

Los servicios de emergencias han localizado con vida y en aparente buen estado a la mujer de 76 años y con demencia que se encontraba desaparecida desde el domingo en el municipio mallorquín de Algaida.

La mujer, según han informado a la Guardia Civil, los Bomberos de Mallorca y la asociación SOS Desaparecidos, ha sido encontrada sobre las 12.00 horas de este martes.

La ha localizado uno de los equipos de búsqueda desplegados por la Guardia Civil en una zona próxima al lugar de la desaparición en aparente buen estado de salud y consciente.

Ha sido atendida por los servicios sanitarios para evaluar si ha sufrido algún tipo afectación médica durante el tiempo que ha estado en paradero desconocido. Según detalló el 112, la mujer tiene demencia frontotemporal y no habla.

Los servicios de emergencias activaron la mañana del lunes un dispositivo de búsqueda que se centró en las zonas comprendida entre Algaida, Montuïri y Pina. Cuando cayó la noche se desactivó y se ha retomado, con éxito, a primera hora de la mañana de este martes.