Buscan a una mujer desaparecida en Algaida (Mallorca). - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Mallorca mantiene este lunes desplegado un amplio dispositivo para tratar de localizar a una mujer desaparecida en Algaida (Mallorca).

Según la información facilitada por el cuerpo, el operativo está trabajando en la zona comprendida entre Algaida, Montuïri y Pina.

Colaboran en las labores de búsqueda efectivos de los parques de Felanitx y Llucmajor, y el Grupo de Rescate Canino, un sargento, dos técnicos y la dirección general de Emergencias.