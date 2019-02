La madre de Malén Ortiz: "Nadie está exento de que le toque vivir algo así"

Publicado 10/02/2019 14:51:05 CET

Natalia Marina Rodríguez ha celebrado la aprobación del PNL del Parlament por la que los familiares de los desaparecidos tendrán atención psicológica y jurídica

PALMA DE MALLORCA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La madre de Malén Ortiz, Natalia Marina Rodríguez, ha expresado, en declaraciones a Europa Press, después de una concentración llevada a cabo por los familiares de Malén en Calvià y que ha congregado a unas 50 personas, que "nadie está exento de que le toque vivir algo así", y que es "más que necesario recordar a los poderes públicos que hay 6.000 familias en España que sufren lo mismo" que ella.

Natalia Marina ha explicado que "el motor de su movimiento es el amor hacia su hija" y que no "no bajará los brazos". Asimismo, ha explicado que desde hace cinco años se reúne cada mes con los investigadores que llevan el caso y que pese "está contenta" con los poderes públicos "no hay que parar".

Natalia Marina ha explicado que celebra muy positivamente que el Parlament balear aprobara una PNL --que tuvo apoyo absoluto en el hemiciclo-- por la que los familiares de los desaparecidos baleares tendrán apoyo psicológico y jurídico.

Dicha PNL se creó después de que ella, junto a familiares de otros desaparecidos mallorquines, se reunieran con ocho parlamentarios para llevar a cabo la actuación en favor de este colectivo.

Alrededor de 50 personas entre familiares y amigos han acudido a Santa Ponça, en una concentración que ha querido servir para que se siga con la investigación del caso". En la concentración han estado presentes el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, la teniente de alcalde Nati Francés, y la diputada socialista parlamentaria, Silvia Cano.

Malen Ortiz desapareció el 2 de diciembre de 2013 cuando tenía 15 años y volvía del colegio. Llevaba un monopatín verde, una camisa de cuadros y una chaqueta vaquera.

Desde la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, han instado a la ciudadanía a "arropar a la familia ante la desaparición de Malén" y han puesto en marcha el hashtag #TodosporMalén.