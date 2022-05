Mahón se adhiere al proyecto de comercios emblemáticos con 19 establecimientos catalogados.

MENORCA, 5 May. (EUROPA PRESS

Mahón se ha adherido al proyecto de comercios emblemáticos de Baleares con un total de 19 establecimientos adheridos, convirtiéndose de este modo en el tercer municipio de Menorca en el cual se pone en marcha esta iniciativa, junto con Ferreries y Alaior.

La isla contará así con un total de 32 establecimientos catalogados. En concreto, en Mahón han sido catalogados Alejandra, una tienda de ropa y complementos; Ca s'Esparter, comercio dedicado a la venta de enseres del campo, armas y espartería; el supermercado Can Garí, la tienda de calzado y artículos de pesca y buceo Can Mercadal, el horno de pan y pastelería, Can Senyalet, la Drogueria Valls, la Hortícola Balear, la Joieria Vivas (joyería) - , La Balear, el horno de pan y pastelería La Ceres, la tienda de ropa de casa, la juguetería La Valenciana, la tienda de artículos de piel Marisa,, la mercería Novedades Meli, la Óptica Carreras, la Pastisseria Sandra, la Sucreria Artesana Maonesa Can Vallés, la tienda de alimentación y bebidas Sa Botigueta y el comercio dedicado a la venta de electrodomésticos Sintor.

Desde el Govern han informado este jueves que son los ayuntamientos quienes identifican a los comercios del municipio que cumplen los requisitos para ser emblemáticos, de acuerdo con el manual del Instituto de Innovación de Baleares (IDI), que establece las diferentes categorías.

En esta línea, un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un producto u oficio singular), con historia (con más de 75 años de vida) y con patrimonio (con elementos patrimoniales interiores y exteriores destacados, así como con valor inmaterial). Además, los establecimientos que cumplen estas tres categorías son denominados emblemáticos.

Este proyecto, impulsado por la Vicepresidencia y Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, a través de la Dirección General de Comercio y el IDI, nace de la necesidad de proteger la actividad comercial de proximidad y, más específicamente, la de los establecimientos con más tradición de los municipios.

El secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, Jesús Jurado; y el alcalde de Mahón, Héctor Pons; han reconocido este jueves el papel del comercio tradicional con la entrega de los distintivos emblemáticos a los establecimientos de Mahón.

Jurado ha afirmado que se entiende que la historia de un pueblo se puede explicar también a través de sus comercios y, sobre todo, a partir de las personas que están al frente de ellos, como las familias que han mantenido el negocio hasta la actualidad.

Por eso, este proyecto para catalogar los emblemáticos de Baleares es un reconocimiento a la cultura de Menorca, a las personas que han mantenido vivos los negocios y a estos establecimientos tradicionales que contribuyen a la singularidad de los espacios urbanos y de la sociedad, ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Mahón ha hecho hincapié en "el honor y el orgullo que supone ver que 19 establecimientos del municipio entran en este catálogo" y ha subrayado la importancia de estos comercios, tanto desde el punto de vista histórico como por su trascendencia comercial y económica.

También ha puesto de manifiesto el importante papel del tejido comercial local en la historia de la ciudad.

"Una vez superada la crisis de la pandemia, se ha demostrado que esta economía local es más importante que nunca: genera puestos de trabajo y es el sustento de muchas familias; pero, además, durante esta situación compleja que hemos vivido, ha sido la garantía del buen funcionamiento de nuestra sociedad", ha concluido.