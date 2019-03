Miles de estudiantes se manifiestan en Palma contra la "violencia machista y la justicia patriarcal"

Actualizado 08/03/2019 12:57:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La manifestación de estudiantes, que ha convocado a miles de jóvenes con motivo de la celebración del Día de la Mujer, ha discurrido desde la Plaza del Tubo hasta la Delegación del Gobierno en Baleares bajo el lema "contra la violencia machista, la justicia patriarcal y la opresión capitalista".

Al inicio de la manifestación, se ha tenido que cortar la Avenida de Portugal, a la altura de la Plaza del Tubo, en Palma. El corte se ha producido cuando la manifestación se ha puesto en marcha y ha empezado a discurrir por la Vía Roma de camino hacia el centro de la ciudad. Posterioremente, se ha restablecido el tráfico.

Entre otros lemas, se han podido escuchar "con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca", "sin mujer no hay revolución" o "sola y borracha quiero llegar a casa".

Asimismo, se han podido leer pancartas como "no somos histéricas, somos históricas", "no es abuso, es violación" o "no quiero tus piropos, quiero tu respeto" o "la talla 38 me aprieta el chocho".