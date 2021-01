La manifestación motorizada de la hostelería comienza a disolverse tras completar el recorrido

Numerosas personas se han sumado a la marcha a pie, incumpliendo las indicaciones de las autoridades

PALMA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) - -

La manifestación motorizada para protestar contra el cierre de la hostelería ya comienza a disolverse tras completar el recorrido, de unos seis kilómetros, tras arrancar hacia las 11.00 horas frente al Parc de la Mar.

En el Consolat de Mar se encuentran algunos manifestantes a pie y organizadores de la convocatoria esperando a que termine el acto. Entre ellos figura el promotor del movimiento #YoteApoyo, Víctor Sánchez, saludando los coches que hacen sonar sus bocinas al pasar por Paseo Sagrera -donde el tráfico ya es fluido-.

Las inmediaciones del Consolat se encuentran valladas por el peligro de caída de palmeras, y custodiadas por una importante presencia policial. Cabe recordar que cuatro palmeras han caído por el fuerte viento que ha soplado al comienzo de la marcha.

La marcha se ha convocado para protestar contra las restricciones por el COVID-19 que han implicado el cierre de miles de negocios de hostelería -si bien profesionales de otros sectores han participado- y reclamar más ayudas.

Con todo, también han participado otros colectivos, como negacionistas. En el Consolat de Mar una persona ha hecho sonar a través de un altavoz un alegato en el que se afirmaba que "las vacunas matan" o que el confinamiento es "injustificado", entre otras consignas.

MANIFESTANTES A PIE

La concentración ha arrancado este viernes pasadas las 11.00 horas frente el Parc de la Mar, a la altura de la Catedral de Palma, con cerca de unas 400 personas a pie en los alrededores, si bien se estima que esta cifra inicial ha ido aumentando a medida que avanzaba la jornada.

En declaraciones a IB3 televisión, recogidas por Europa Presss, la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha anticipado que participaban 400 personas a pie y 200 coches, según cifras provisionales en un momento más inicial de la marcha. Víctor Sánchez calcula que al menos unos 500 coches se habrían sumado a la protesta.

La manifestación había sido autorizada por la Delegación del Gobierno con la condición de que se hiciera en coche y sin bajarse de los vehículos, para cumplir con las medidas de seguridad por el COVID-19. Sin embargo, numerosas personas se han sumado a pie, con pancartas y haciendo sonar cacerolas, al grito de 'Armengol dimisión'.

De hecho, al inicio de la marcha un grupo de manifestantes a pie ha invadido la calzada con una pancarta, ignorando las indicaciones de la Policía. Algunos asistentes se han encaramado a la medianera que separa los dos sentidos de la circulación.

Más tarde una fuerte racha de viento ha soplado sobre los manifestantes, acompañada de lluvia, obligándoles a retroceder.

Durante el recorrido, los manifestantes han recibido apoyo de algunos ciudadanos que paseaban por el centro de la ciudad o que se han asomado a los balcones para aplaudirles y saludarles. Al pasar por delante de los juzgados de Palma, se han podido escuchar gritos de "libertad" o "Armengol a prisión".

INSULTOS A PERIODISTAS DE IB3

Al igual que ocurrió en la concentración de la semana pasada, los asistentes han vuelto a increpar a periodistas de IB3 acusándoles de "manipulación". Un redactor ha explicado que incluso les han escupido.

Por otro lado, a la concentración se han incorporado representantes de Vox Baleares, que han saludado a uno de los promotores de la movilización, Víctor Sánchez, para mostrarle su apoyo. El portavoz de Vox en el Parlament balear, Jorge Campos, ha asegurado que es una protesta "justa" y "necesaria" que "debería repetirse constantemente".

En declaraciones a los medios, ha afirmado que "la gente no puede más y ha dicho basta". "Aquí hay muchas familias arruinadas, que no pueden seguir así. No se puede obligar a la gente a cerrar sus negocios si dar ayudas o bien dar unas ridículas", ha criticado.

EL PROMOTOR AFIRMA QUE ES UNA MARCHA "APOLÍTICA"

Al respecto, Víctor Sánchez ha asegurado que "cualquiera que quiera apoyar la movilización será bienvenido" aunque ha recalcado que "esta manifestación es apolítica".

"No tenemos partidos ni colores, lo que queremos es trabajar, cuando nos lo están prohibiendo", ha enfatizado Sánchez, quien ha hecho hincapié en que "se espera que tras esta marcha el Govern se movilice y conceda una amnistía temporal para que las ayudas anunciadas lleguen a todos".