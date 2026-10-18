Marc Pons coordinará las propuestas del programa electoral del PSOE en materia de transición ecológica

Archivo - El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, en rueda de prensa. - PSIB - Archivo

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Transición Ecológica de la Ejecutiva Federal del PSOE, Marc Pons, será el coordinador del documento de propuestas en esta materia para incluirlas en el programa electoral del partido para las elecciones del 29 de noviembre.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha hecho este encargo a Pons, que se tendrá que encargar de redactar y coordinar las propuestas relativas a energía, medioambiente, conservación de la biodiversidad y gestión de los recursos naturales, junto con las políticas de sostenibilidad vinculadas a la movilidad, la agricultura y la industria, según ha explicado el PSIB en un comunicado.

El documento también incorporará medidas de bienestar y protección animal, además de las políticas de lucha contra el cambio climático.

Los socialistas han destacado que este nombramiento supone, por un lado, un "reconocimiento" para Menorca y para la trayectoria de las políticas de "protección del territorio, el paisaje y el medioambiente que la isla ha defendido y liderado históricamente.

"Por otra parte, es fruto de la larga trayectoria de los socialistas menorquines en la defensa del patrimonio natural y de un modelo de desarrollo sostenible", han recalcado.

Pons se ha mostrado agradecido por la "confianza" recibida y ha defendido que asume esta responsabilidad como un "reto importante", especialmente ante la "amenaza de la derecha y la ultraderecha", por lo que se necesita "avanzar en las políticas de transición energética y de lucha contra el cambio climático".

En este sentido, ha señalado que las elecciones del próximo 29 de noviembre plantearán la confrontación de dos modelos diferentes de país. Por un lado, el que defiende "la protección del medioambiente, la sostenibilidad y la preservación de los recursos naturales"; por el otro, el que "niega las políticas climáticas y apuesta por un modelo de desarrollo que pone en riesgo el territorio y la naturaleza".