Maribel Cerezo asegura en su primer acto como candidata de Vox que las pensiones "se pagarán como sea": "Es de justicia"

La candidata de Vox al Congreso por Baleares, Maribel Cerezo, en un mitin en Maó. - VOX

MENORCA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Baleares en las elecciones del próximo 29 de noviembre, Maribel Cerezo, ha asegurado en su primer acto público de la precampaña que las pensiones "se pagarán como sea".

Cerezo, que fue anunciada como cabeza de lista esta semana, ha participado la tarde de este viernes en el acto público celebrado por el líder de Vox, Santiago Abascal, en Maó.

La candidata ha arrancado su intervención agradeciendo la confianza depositada en ella del partido y la presencia de los militantes menorquines, "gente con ganas de cambio y de un Gobierno que vele por una España de verdad, un España libre y una España grande".

Después ha aprovechado para presentarse ante sus potenciales votantes. "Me llamo Maribel, soy docente universitaria y resido en las Islas desde hace 16 años. Milito en Vox desde 2019 y hoy por primera vez intervengo como candidata al Congreso por Baleares. Y os lo digo con claridad, vamos a llegar al Congreso y vamos a conseguir grandes resultados", ha señalado.

Cerezo ha llamado a "no desperdiciar ni un solo voto" porque, a su juicio, Vox se enfrenta "a una mafia que solo sabe hacer trampas y que hará cualquier cosa por aferrarse al poder".

También ha delineado cuáles serán las líneas maestras de su campaña, basada en tres conceptos de los que Vox lleva hablando varias semanas.

Con el primero, la "desregulación", tratará de conseguir que en Menorca no haya "payeses y ganaderos que pasan más horas con papeles que en el campo" ni "autónomos que esperan años por una licencia". "Necesitamos menos papeles y más libertades", ha sostenido.

Con el segundo, la "prioridad nacional", buscará que "cuando haya una vivienda o una ayuda primero sea para el joven menorquín, para la familia de toda la vida y para los mayores". "Las pensiones se van a pagar como sea y la vivienda se va a recuperar sí o sí. Eso es justicia y eso es prioridad nacional", ha afirmado.

La tercera idea de su campaña electora, ha apuntado, será la "remigración" de las personas migrantes. "Quien entre ilegalmente se va, y quien delinque se va", ha sentenciado. Además, se ha comprometido a luchar desde el Congreso para que Menorca "deje de ser una isla olvidada".