Marina Fiscaletti será la 'número dos' de la candidatura del PP al Senado por Mallorca

La 'número dos' del PP al Senado por Mallorca, Marina Fiscaletti. - PP

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Marina Fiscaletti ha sido elegida como 'número dos' de la candidatura del PP al Senado por Mallorca, que encabeza Sebastià Sagreras, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Fiscaletti, hasta ahora directora general de Bienestar Social del Govern, ha agradecido la confianza depositada en ella para formar parte de la candidatura y ha dicho que afronta esta nueva etapa con ilusión y responsabilidad.

"La política tiene sentido cuando sirve para mejorar la vida de las personas. Quiero llevar al Senado las preocupaciones de quienes cada día se esfuerzan por sacar adelante a sus familias y construir su futuro en Mallorca", ha la candidata, según ha informado el PP en en comunicado.

Fiscaletti, también vicesecretaria de Participación y Movilización del PP de Baleares, ha defendido que "detrás de cada decisión política hay personas, familias y proyectos de vida que merecen ser escuchados" y que por ello centrará su trabajo en dar respuesta "a los problemas cotidianos de los ciudadanos, especialmente las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda, la conciliación familiar y las oportunidades de futuro".

"No se trata solo de representar a Mallorca en Madrid, sino de que las decisiones que se toman en Madrid tengan en cuenta cómo vivimos en Mallorca. Esa será mi manera de entender esta responsabilidad: escuchar, estar cerca y trabajar para dar respuestas", ha afirmado.

LAS CANDIDATURAS COMPLETAS El PP de Baleares, a la par que ha anunciado la selección de su 'número dos' al Senado por Mallorca, ha detallado la confección completa de sus listas de cara a los comicios del 29N.

La candidatura al Congreso, como ya fue anunciado, estará encabezada --por este orden-- por José Vicente Marí Bosó, Antònia Roca y Joan Mesquida.

A ellos les acompañarán la alcaldesa de Campos, Xisca Porquer, quien este mismo sábado ha anunciado que dejaba la política municipal; el diputado en el Parlament Jacobo Varela de Lima; la consellera de Movilidad y Medio Ambiente del Consell de Formentera, Verónica Castelló; el jefe de Gabinete de la Conselleria de Educación y Universidades, Santiago Mascaró; y la presidenta de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP de Baleares, Mireia Martínez.

Como suplentes figuran Francisco Ferrer, Ana Carrasco, Guillem Mut, Lourdes Marí, Julià Mir, Maria Rosa Tarragó, Javier Torres, Maria Magdalena García, Miquel Alzina y Marta Andreu.

En el Senado, los suplentes serán la exconsellera y exalcaldesa de Palma Catalina Cirer, Jaime Bujosa, Mateu Fullana y Margalida Pocoví por Mallorca; Carmen Reynés y Alfonso Toral por Menorca; y Javier Marí y Neus Mateu por Eivissa.