Más de 100 personas exigen en Palma la dimisión de Pedro Sánchez: "No necesitamos un puto amo, sino una persona decente"

PALMA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas se han concentrado este sábado, ante Delegación del Gobierno en Baleares, convocados por Societat Civil Balear (SCB) y Foro Baleares, para exigir la dimisión del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, asegurando que los españoles "no necesitamos a un puto amo, como definió al presidente el ministro de Transportes, sino a una persona decente", al frente del Gobierno, "capaz de regresar a España su prestigio internacional".

Así lo ha dicho el presidente de Societat Civil Balear, Tomeu Berga, en un manifiesto, escrito por un miembro de la SCB, en el que se ha referido a la presunta trama de corrupción que "en este primer año de legislatura ha salido a la luz" y que "afecta directamente al PSOE, al propio Gobierno, incluso al entorno del presidente Sánchez".

"No son bulos", se ha mostrado convencido Berga, quien ha pedido al Ejecutivo que "no se atrevan a llamarles fachoesfera" porque "los españoles, independientemente de su ideología, no merecen depender de un Gobierno construido sobre una gran mentira que explotaba en días pasados con la inmensa tomadura de pelo de un presidente necesitado de cinco días de reflexión simplemente para jugar al engaño".

Frente a este escenario, el presidente de la SCB ha pedido "ser conscientes de que si la sociedad civil se muestra incapaz de frenar tanta deriva totalitaria", España acabará "siendo una dictadura de extrema izquierda", como "las repúblicas democráticas socialistas del siglo XX, que tanto dolor causaron en Europa", ha advertido.

En la misma línea, se ha pronunciado el presidente de Foro Baleares, Cosme Brull, durante la lectura del manifiesto, avisando que "el punto y aparte" anunciado por Sánchez tras sus cinco días reflexionando sobre su continuidad al frente del Gobierno "encierra gravísimas amenazas, encaminadas a silenciar voces críticas".

"El presidente Sánchez lidera una peligrosa deriva, no respetando las líneas rojas de la ética política y social, que ahora se pretende acelerar, prostituyendo los valores constitucionales, poniendo en serio riesgo a la monarquía parlamentaria y tensando al máximo la convivencia entre los españoles", ha lamentado, señalando que "Sánchez ha levantado un muro de intransigencia, con la intención de hacer muy difícil la alternancia en el poder".

Finalmente, Brull ha cargado contra la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, por ser "incapaz de ejercer la neutralidad institucional" y, en contraposición, servir desde la "complicidad" al Gobierno para "imponer leyes contrarias a la libertad de expresión y a la independencia del poder judicial".

Previamente a la lectura del manifiesto, durante el que se han escuchado gritos de "Sánchez dimisión", "no son socialistas, son sociolistos" o de "amnistía no"; así como otros de "¡Viva España!", tanto el presidente de la SCB como el de Foro Baleares han atendido a los medios para explicar que la concentración convocada este sábado es su respuesta a los cinco días de reflexión del presidente Sánchez para decidir su continuidad al frente del Gobierno, a los que se han referido como "un atentado a la democracia". Ambos han agradecido además la asistencia y han anunciado próximas movilizaciones aunque sin concretar fechas para "defender la Constitución", han añadido.

RESPALDO DE VOX A LA CONCENTRACIÓN CONVOCADA POR SCB Y FORO BALEARES

La concentración de este sábado, organizada por SCB y Foro Baleares en Palma, ha contado asimismo con el respaldo de algunos representantes de Vox en las Islas.

Así, entre los asistentes se ha visto al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll; al portavoz de la formación en el Consell, Toni Gili; el portavoz adjunto en la institución insular David Gil y el exdiputado de Vox en el Congreso Antonio Salvá.