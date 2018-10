Más de 40.000 jovenes participaron en las actividades de Espais Joves y Dinamo en 2017

Publicado 26/02/2018 11:53:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 42.197 jóvenes han utilizado y participado en las actividades de los Espais Joves y del servicio de dinamización juvenil Dinamo, según los datos de la memoria 2017 presentados este lunes por el Área de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos del Ayuntamiento de Palma.

En la presentación, el regidor de Igualdad, Aligi Molina, ha remarcado que las actividades se hacen "desde una perspectiva no clientelar". "No es un espacio de consumo si no de participación", ha dicho.

"Además", ha asegurado, "el hecho de que se integren dentro del área de Igualdad facilita el trabajo en valores y coordinación, una tarea que se combina con la eficiencia de los recursos".

Por último, ha explicado que "el objetivo que se busca es claro": "Construir una ciudad mejor, algo que se traduce en un trabajo preventivo de situaciones no deseadas para la juventud".

Durante 2017 en los programas del servicio Dinamo participaron 11.282 jóvenes, distribuidos de la siguiente forma: #FeimBarri 1.114, #FeimEstiuJove 741, #FeimRatapinyada 2.661, información 5.947 y Ponte las pilas 819. Las 291 actividades juveniles ejecutadas se han hecho en 40 barrios y han participado 150 grupos jóvenes y 252 entidades y servicios.

El 53 por ciento de los participantes eran mujeres y el 47 por ciento, hombres. La franja mayoritaria es jóvenes de entre 15 y 17 años (41 por ciento) y de entre 12 y 14 años (37 por ciento).

Respecto a los Espais Joves, durante 2017, los servicios que ofrecen los Espacios Jóvenes se han utilizado 30.915 veces en cuatro programas:

Sociocultural (12.631 usos), iniciativas juveniles (11.397 usos), actividades en ciudad (1.748 usos) y atención y difusión a los jovenes (4.419 usos), con 199.381 visitas en la web.