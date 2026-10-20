Más de 60 personas están pendientes de ingreso en Son Espases

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha registrado este martes más de 60 personas pendientes de ingreso, una cifra que desde el hospital atribuyen a las lluvias de este lunes en Mallorca.

A las 15.00 horas de este martes, los datos del Portal de Transparencia del IbSalut contabilizan un total de 161 personas en espera para ser atendidas en urgencias en Son Espases.

El hospital ha explicado a Europa Press que las alertas por temporal que se activaron este lunes han provocado que muchas personas no se desplazaran al hospital debido al mal tiempo, lo que ha dado a la acumulación del día de hoy.

"Normalmente la actividad de los lunes ya es complicada, debido a que la gente no acude a urgencias los fines de semana", han indicado.

En este sentido, han apuntado que la apertura del Hospital Verge de la Salut con 34 camas ha ayudado a liberar espacios en Son Espases y prevén que en las próximas horas la situación se estabilice.

La media de atenciones diarias en urgencias es de 450 personas en el hospital de referencia, mientras que los ingresos suponen el 10 por ciento de esta cifra.

El hospital ha indicado que la situación que se ha dado este martes "era esperable" debido a las lluvias y a la vuelta del fin de semana y reiteran que la situación se estabilizará pronto.