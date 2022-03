Más de un centenar de centros educativos de Baleares realizan actos con motivo del 8M

PALMA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 109 centros educativos de Baleares han organizado actos este martes, con motivo del Día Internacional de la Mujer, para conseguir una mayor visibilidad y sensibilización.

Bajo el lema 'In Spain we call it Igualdad' se han organizado diferentes actividades como lectura de manifiestos elaborados por el propio alumnado de los centros, talleres, cuentacuentos, exposiciones de fotografías, pintada de murales o concursos.

En Mallorca, entre otras actividades, el CEIP Rafel Vell de Palma ha hecho un Jardín lila, donde cada clase ha sembrado una planta y ha elegido el nombre de una mujer relevante. También en el CEIP Nou de Sa Pobla, se ha creado un "laboratorio de sueños" con el objetivo de desmontar los estereotipos que existen sobre los perfiles de hombres y mujeres para dedicarse en la investigación y dar a conocer las mujeres científicas.

En Menorca destacan los talleres: el concurso 'Las palabras importan' en el IES Cap de Llevant, la creación de un mural por la igualdad en el IES Josep Maria Quadrado, así como los debates organizados en el IES Miquel Guàrdia.

Esta tarde el CEIP Sa Graduada de Mahón presenta el Concierto de Coeducanciones en el teatro principal como muestra del proyecto de composición musical de dos años de trabajo hacia la coeducación.

En Ibiza, en la Escuela de Arte, los hombres se han vestido con faldas y han organizado una exposición en homenaje a las mujeres y todo tipo de actividades. En el CEIP San Rafel, el alumnado de educación infantil ha hecho murales con las mujeres más importantes de sus vidas y los de primaria han organizado una ginkana de mujeres de la historia, con figuras como la de Cleopatra.

Por su parte, en Formentera, los actos se han repartido entre el CEIP Mestre Lluis Andreu que ha organizado un taller de camisetas sobre el 8M, diseño de murales de con grafitti en los patios con artistas locales y una conferencia para familias. Y en el IES Marc Ferrer, entre otros,se ha decorado el centro con frases motivadoras y con los colores de la bandera LGTBI y feminista.

El conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, ha participado este martes en la concentración organizada en Palma por los sindicatos UGT y CCOO, mientras que la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa, Amanda Fernández, ha estado presente en los actos organizados en el CEIP Sa Graduada de Maó.