Más de un centenar de docentes interinos gritan "basta" al Govern y exigen soluciones

PALMA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de docentes interinos han gritado, este martes, "basta" en una concentración en la plaza de España de Palma y han exigido soluciones al Govern.

En una concentración en Palma, los profesores, todos vestidos de negro, han denunciado la situación y han exclamado que sus derechos como trabajadores "están siendo vulnerados" por la Conselleria de Educación y Formación Profesional.

Entre sus reivindicaciones, piden una solución a los profesores técnicos de Formación Profesional (PTFP), "como han hecho en otras comunidades", y el reconocimiento de la insularidad.

En este sentido, han indicado que "muchos interinos se ven obligados a pagar alquileres inasumibles cuando son trasladados a otras islas".

También se han quejado del pago de las "mayores tasas" de toda España, 83 euros por especialidad, con el que Educación "ha recaudado más de un millón de euros con el trámite de estabilización por méritos", han dicho.

Igualmente, han explicado que desde hace años se había conseguido poder presentarse a las oposiciones por islas. "Este derecho también ha sido arrebatado. Queremos una conciliación real", han exclamado.

Entre los interinos presentes en la concentración en Palma, Marta Ferrer ha subrayado que "nadie les ha dado una solución hasta ahora" y están "muy preocupados porque tienen problemas de conciliación y porque no les escuchan". "Hemos dicho basta", ha reclamado.

"Pedimos que nos den una solución en el proceso de estabilización para que sean por isla. No tiene sentido que una persona de Mallorca, con cargas familiares, tenga que irse a Ibiza o Formentera, con lo que supone pagar un alquiler", ha recalcado.

Ferrer ha calificado el proceso de estabilización como "caótico" y ha asegurado que desde Educación no les han dado "ninguna información". Además, se han quejado que desde la Conselleria les digan que "eso se debe hacer así porque viene de Europa". "Es una interpretación de la ley de Europa porque va en contra de la conciliación que nos manden de una isla a otra", ha afirmado.

Por su parte, el también profesor interino Dani Pons, original de Menorca pero con trabajo en Mallorca, ha apoyado las reivindicaciones de sus compañeros y ha considerado "anticonstitucional" que les obliguen a apuntarse a unas oposiciones de otra especialidad que no es la suya. "Que me expliquen por qué tengo que hacer esto. Encima en otras comunidades no les han obligado a hacer esto".

Todos se han quejado de la "falta de apoyo" de los sindicatos, "que los han dejado solos en esta lucha", han dicho. Igualmente, el profesor José García ha señalado que como él, 30 docentes de FP con "más de 30 años de servicio", les han puesto "en la calle" y les han dicho que "no valen para la docencia".

"Nosotros entramos con unas condiciones y titulaciones antiguas, que ahora no son las que exigen. De la noche a la mañana, nos dicen que no valemos para la docencia", ha explicado, a la vez que ha señalado que no pueden acceder ni a las plazas de interinos ni a los procesos de estabilización.