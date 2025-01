Los médicos de Baleares se movilizarán para oponerse al nuevo estatuto marco que plantea Sanidad

PALMA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha programado movilizaciones para las próximas semanas con el objetivo de oponerse al anteproyecto de reforma del estatuto marco para la profesión propuesto por el Ministerio de Sanidad.

Así lo ha confirmado el presidente de la organización sindical, Miguel Lázaro, quien ha detallado que las concentraciones tendrán lugar entre las 11.00 y las 11.30 horas de los próximos 6 y 13 de febrero frente a los hospitales y centros de salud del archipiélago.

A estas movilizaciones, que está previsto que se lleven a cabo a nivel nacional y son fruto que un "hartazgo e indignación" que Lázaro no recuerda haber visto nunca entre los médicos, se le sumarán asambleas hospitalarias y una posible concentración --con fecha todavía por fijar-- frente a la sede del Ministerio de Sanidad.

Si el departamento que dirige Mónica García no accede a reconocer la "singularidad" del colectivo en el nuevo estatuto marco, ha advertido, los sindicatos médicos no descartan ir a la huelga. "Sería el último escalón y esperamos no tener que llegar, porque quienes lo padecerían serían los pacientes", ha admitido.

El presidente de Simebal ha deseado que esta serie de acciones hagan que la ministra acceda a escuchar las reclamaciones de las organizaciones sindicales y ha instado a los responsables autonómicos de Sanidad a presionar en ese sentido en el Consejo Interterritorial.

En una asamblea celebrada el pasado martes en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib) que reunió a varias decenas de profesionales del sector, el secretario general de Simebal, Alfonso Ramón Bauzá, detalló algunos de los puntos del futuro estatuto marco que más enfado han creado en el colectivo.

Entre ellas, la prohibición de que los jefes de servicio o de sección en el sistema público puedan compatibilizar su actividad en la sanidad privada, la obligatoriedad de que los médicos que acaban de terminar su especialidad deban trabajar de forma exclusiva en la pública durante los cinco primeros años de carrera o el no reconocimiento de las horas de guardia trabajadas a efecto de la jubilación.