Memòria de Mallorca denuncia ante la Fiscalía la pintada vandálica sobre la placa de Aurora Picornell

PALMA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación Memòria de Mallorca ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General y la fiscal delegada de Memoria Democrática en Baleares por la pintada vandálica sobre la placa homenaje a Aurora Picornell y las 'Rojas del Molinar'.

La pintada apareció este viernes sobre la placa ubicada en el Mur de Sa Petrolera en el Molinar.

"Estos hechos entendemos que afectan a la memoria de las víctimas de la guerra civil y el franquismo, concretamente a la de Aurora Picornell Femenias que, junto con otras cuatro mujeres, fue víctima de desaparición forzada y posterior asesinato el día 5 de enero de 1937", ha denunciado la asociación en un comunicado.

Por todo ello, han solicitado al a Fiscalía que abra diligencias de investigación para identificar al autor y determinar su responsabilidad.

"No podemos permitir que se atente contra la memoria de las víctimas y contra los derechos humanos, no podemos permitir que se vulneren sus derechos y los derechos de todos, y por tanto, seguiremos denunciando donde sea necesario y demandando verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria", han concluido.