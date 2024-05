MÉS advierte que los ciudadanos de Palma "volverán a pagar el caso Son Espases" con los 5 millones que devolverá Cort

Archivo - El regidor de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras.

PALMA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha advertido que los ciudadanos de la capital "volverán a pagar el caso Son Espases" con los 5,3 millones de euros que el Ayuntamiento de Palma tiene que devolver a los propietarios de los terrenos de Son Pardo.

Según ha indicado MÉS este jueves en nota de prensa, esta cantidad se corresponde, en realidad, a un avance de dinero que solicitó el PP de Catalina Cirer para la compra del solar de Son Espases.

Así se ha expresado la formación municipal ecosoberanista en relación al anuncio realizado el miércoles por la portavoz de Cort, Mercedes Celeste, sobre la devolución de un depósito de cinco millones de euros a los propietarios de solares ubicados detrás del Hipódromo.

"Una información que fue distorsionada de forma intencionada por parte de la regidora y que no tiene nada que ver con los hechos", han insistido desde MÉS.

Según el partido, el origen del pago del depósito que ahora se tiene que devolver proviene de un avance que el PP de Catalina Cirer pidió a los propietarios de los terrenos de Son Pardo.

"La intención de Cirer era disponer de este dinero para pagar el solar del Hospital Son Espases, un hecho insólito e irregular, ya que un pago para aprovechamiento de los terrenos suele hacerse una vez se ha aprobado el plan parcial", ha agregado MÉS.

Ante esta situación, han opinado también que si el PP no hubiera pedido este avance y hubiese seguido el proceso habitual, este dinero no habría sido ingresado nunca y ahora no se tendría que devolver. Por tanto, "el PP negoció de forma totalmente irresponsable el avance de este depósito antes de la aprobación del plan especial".

MÉS per Palma, además, ha recordado que "lo más grave" es que con la compra del solar "empezó uno de los casos de corrupción más importantes de las Islas, que tuvo como resultado a un presidente del Govern del PP condenado a prisión".

"Queda demostrado que cada vez que el PP toca las instituciones, los ciudadanos acaban pagando muy caras las consecuencias", ha lamentado la formación.

Para finalizar, MÉS ha sentenciado que Celeste no explicó que en un futuro este importe de cinco millones se podría recuperar una vez el Ayuntamiento apruebe el plan parcial. Por tanto, han pedido al PP que "trabaje y deje de gobernar a base de excusas y mentiras".