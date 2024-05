MÉS celebra que el PP abandone el 'we love tourism' y pide medidas concretas para decrecer

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia.

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia. - EUROPA PRESS

PALMA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha celebrado este lunes que el PP haya abandonado el discurso del 'we love tourism' y 'SOS Turismo', abanderado en los últimos años, aunque ha advertido que las medidas anunciadas en los últimos días no bastan y reclama medidas concretas y activas y encaminadas a un decrecimiento real.

En la rueda de prensa previa al pleno del Parlament de este martes, el ecosoberanista ha señalado que ve con buen ojos la propuesta de un gran pacto político y social encaminado a limitar el crecimiento turístico. "Si es un anuncio sincero, honesto y valiente, participaremos activamente. Si es un paripé, no", ha afirmado.