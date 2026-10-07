MÉS cree que el Bus Náutico puede convertirse en una "autopista marítima" para "importar el turismo de borrachera"

El candidato de MÉS per Palma a la alcaldía, David Pujol. - MÉS PER PALMA

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha considerado que la posibilidad de que el Bus Náutico impulsado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) amplíe sus conexiones hasta Magaluf, Palmanova o s'Arenal supondría convertirse en una "autopista marítima" para "importar el turismo de borrachera" a las calles de Palma.

La formación, en un comunicado, ha considerado que esta posibilidad de ampliación demuestra que se trata de un proyecto "orientado a facilitar los desplazamientos turísticos y extender la presión por toda la bahía".

"El PP y la Autoridad Portuaria están dibujando una autopista marítima para conectar algunos de los principales puntos de mayor masificación turística de Mallorca con Palma", ha advertido el candidato de los ecosoberanistas a la alcaldía, David Pujol.

En lugar de "poner límites a un modelo que genera saturación, ruido y problemas de convivencia", ha criticado, la ampliación del Bus Náutico a estos lugares supondría "poner una alfombra roja para que lleguen directamente al centro de la ciudad".

"El PP y el alcalde parecen encantados de importar el turismo de borrachera de Magaluf a las calles de Palma", ha subrayado Pujol. "Si facilitan una conexión directa entre Magaluf y Palma, deben explicar qué impacto tendrá sobre nuestras calles, nuestros barrios y la convivencia de la gente que vive", ha añadido.

MÉS ya había advertido de que las primeras fases del Bus Náutico "priorizaban conexiones relacionadas con la actividad turística y de los cruceristas", una postura que a su parecer se ha visto reforzada con las últimas noticias.

"Primero fueron los cruceristas hacia el Portitxol y el Molinar y ahora ya hablan de Magaluf. Cada nuevo anuncio refuerza la sensación de que este proyecto está mucho más pensado para mover turistas que para solucionar la movilidad cotidiana de los palmesanos", ha criticado el candidato ecosoberanista.