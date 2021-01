MÉS per Inca celebra haber organizado más de 65 actos culturales y desarrollado políticas de ocupación pese a la COVID

PALMA DE MALLORCA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Inca ha querido hacer este lunes balance de la actualidad política municipal del año 2020, celebrando haber podido organizar más de 65 actos culturales y desarrollado políticas de ocupación pese a la pandemia que ha causado la COVID-19.

Según ha informado MÉS per Inca este lunes en una nota de prensa, la pandemia trastocó todos los planes que la formación pudiera tener para el 2020, recordando que ha sido necesario que toda su atención se centrara en mitigar, en la medida de los posible, los efectos de la crisis.

No obstante, ha puntualizado, como ejemplos de áreas gestionadas por MÉS per Inca, la pandemia de la COVID-19 no ha paralizado la programación cultural o los proyectos de formación y ocupación.

CULTURA

En este sentido, ha celebrado que, desde el inicio de la crisis sanitaria, se han podido organizar más de 65 actos "de una manera satisfactoria, completamente segura y sin ninguna incidencia".

El objetivo de este trabajo, ha señalado, es convertir Inca en un referente cultural, y a su vez, dar apoyo al sector en estos momentos de inestabilidad e incertidumbre, como reconocimiento de la cultura como "pilar fundamental" de la sociedad.

POLÍTICAS DE OCUPACIÓN

Asimismo, MÉS per Inca ha dicho haber seguido "con preocupación" la realidad de más de 3.200 vecinos del municipio que se encuentran en paro y de las más de 2.000 personas que se han visto afectadas por un ERTE.

Por ello, ha recordado que, como respuesta, ha defendido políticas activas de ocupación mediante la gestión de programas de formación y de inserción laboral que ayuden a las personas que más lo necesitan a hacer frente a esta crisis económica.

En concreto, ha destacado, los programas de formación en empresas, los programas mixtos para jóvenes e Inca Reactiva, y han logrado la formación y ocupación de 165 persones de entre 18 y 62 años.

LA NUEVA ESCUELA DE INCA Y EL TEATRE PRINCIPAL DE LA CIUDAD

Otros temas en los que MÉS per Inca ha trabajado en 2020 han sido, por un lado, la aprobación en pleno municipal de un convenio con el Govern con el que se dará una solución a la ejecución de las obras de la nueva escuela de Inca; por otro, la puesta en marcha del Teatre Principal de la ciudad.

Respecto a la aprobación en pleno municipal de un convenio con el Govern para la ejecución de las obras de la nueva escuela de Inca, el grupo municipal de MÉS se ha mostrado "satisfecho" de haber logrado una demanda "histórica" de la formación que supondrá, ha aseverado, "el aumento de la oferta educativa en la ciudad para acoger plazas públicas con ratios de calidad".

Finalmente, en cuanto a la puesta en marcha del Teatre Principal, MÉS per Inca ha celebrado que "después de muchas dificultades, el año 2021 sí será cuando el Teatre Principal reabra sus puertas".

"Desde MÉS per Inca encaramos con mucha ilusión este hito, y ya trabajamos para que este importante espacio cultural tenga un contenido de calidad y atractivo para la ciudadanía de Inca", han concluido.