Los portavoces de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia; de Més per Menorca, Josep Castells, y de Unidas Podemos, Cristina Gómez. - EUROPA PRESS

PALMA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) - MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han informado de la decisión de sus respectivas ejecutivas de presentar, en los próximos días, una solicitud conjunta de comisión de investigación en el Parlament balear para resolver dudas sobre el caso Koldo, pero también para saber qué pasó con todas las contrataciones públicas en tiempos de pandemia "que se ha sabido que no son aparentemente correctas".

Así lo han anunciado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles los portavoces de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia; de Més per Menorca, Josep Castells, y de Unidas Podemos, Cristina Gómez.

"La decisión de instar esta comisión es porque queremos saber qué ha pasado", ha dicho Gómez. En este sentido, ha asegurado que, por una parte, quieren conocer qué ha ocurrido con el caso Koldo y "qué pasó después de la llegada del Govern del PP, porque hay noticias de una posible caducidad del expediente", y, por otro lado, quieren desgranar todas las contrataciones públicas hechas en tiempos de pandemia "que se ha sabido que no han sido correctas y algunas de ellas están en trámites judiciales".

También ha aclarado que "obviamente" no apoyarán la comisión de investigación solicitada por Vox, al que ha acusado de tejer "una táctica y estrategia partidista".

De su lado, el portavoz de MÉS ha justificado la decisión conjunta de presentar la solicitud de comisión por la presunta "mala praxis" del anterior Govern y también por la posible "negligencia del nuevo", ante la presumible caducidad del expediente, ya que "un caso así tendría que haber sido de la máxima prioridad", ha opinado.

El último en intervenir ha sido Castells, quien ha remarcado que su trabajo como oposición es "controlar a los gobiernos". "Tenemos la obligación de averiguar cómo se ha derrochado este dinero, porque es una cantidad importante y es nuestra obligación", ha insistido.