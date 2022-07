MÉS per Marratxí pide a Yllanes que tenga en cuenta la moción del Senado para paralizar el proyecto de Son Bonet

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual.

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual. - MÉS

PALMA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha registrado una solicitud dirigida al conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, para que los acuerdos del Senado se incluyan en el expediente y durante la tramitación de la autorización administrativa del proyecto fotovoltaico de Son Bonet se tomen en consideración ambos puntos aprobados en la Cámara Alta.

En una nota de prensa, MÉS ha indicado este jueves que la moción, presentada por el grupo de Esquerra Republicana, EH-Bildu y MÉS per Mallorca, se ha aprobado por mayoría y con la única abstención del PSIB.

A través de esta iniciativa, se insta al Gobierno a paralizar las intenciones de AENA y a consensuar con el Ayuntamiento de Marratxí la futura utilidad del solar vinculado al aeródromo de Son Bonet, para su uso público y recreativo en función de lo previsto en las Normas Subsidiarias.

El proyecto de AENA afecta a una parcela clasificada en las NNSS de Marratxí como Espai Lliure Públic, utilizada desde hace décadas por los vecindarios de Cas Capità, Pla de na Tesa, Sant Llatzet y Pont d'Inca como zona de recreo, deporte y paseo.

Según la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, "no se puede obviar más tiempo la gran oposición vecinal y política que ha generado el proyecto de megaparque fotovoltaico en Son Bonet, más aún cuando AENA, una empresa pública, no ha aceptado ni una de las 1.000 alegaciones que se han presentado para evitar la destrucción de ese pulmón verde".

Así, MÉS per Marratxí ha reafirmado una vez más su oposición frontal al proyecto fotovoltaico en Son Bonet, y ha insistido en que existen alternativas viables que no supongan la destrucción del entorno ni dinamiten décadas de acuerdo sobre los usos de estos terrenos.