Més per Menorca cree que el discurso de Prohens "constata el fracaso" en vivienda y su "falta de credibilidad"

Archivo - El diputado de MÉS per Menorca Josep Castells durante una rueda de prensa - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha reprochado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, su "poco rigor y falta de credibilidad" en el discurso del Debate de Política General que, a su parecer, "ha constatado el fracaso" en materia de vivienda.

En la rueda de prensa posterior al discurso de la presidenta, el menoquinista ha reprobado que la líder del Ejecutivo haya "metido en el mismo saco cosas hechas y cosas imaginadas". Por ejemplo, ha sostenido, el conservatorio de Maó "no está ni dibujado".

Según Castells, Prohens ha puesto en valor medidas que "no tienen efectos estructurales" y que son "puramente decorativas", como determinadas rebajas fiscales o las becas para estudiar en el extranjero. "Están muy bien, pero afectan a poquísimas personas", ha afirmado.

Esta manera de gobernar, a su entender, "se ve muy bien" con el tema de la vivienda con el que, según Castells, "presume de medidas que se tomaron en 100 días y que solo están en planificación". "Esto es un fracaso", ha dicho.

También ha hecho referencia al cambio legislativo para destinar recursos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a políticas de vivienda, señalando que Prohens "se ha ofendido" cuando Més per Menorca ha aplaudido la medida.

"Ha anunciado como gran medida una rectificación de su propia política. Nosotros hemos aplaudido y se ha ofendido, se ve que solo puede aplaudir el PP, la oposición no puede aplaudir cuando hace medidas que nosotros habíamos propuesto", ha zanjado.