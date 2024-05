Més per Menorca pide al Govern que compre un yacimiento talayótico que está a la venta a través de una agencia

Archivo - Los consellers de Més per Menorca Josep Juaneda y Noemí García. - MÉS PER MENORCA - Archivo

MENORCA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca ha pedido este martes al Govern que adquiera con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible el yacimiento talayótico de Binisafullet, actualmente a la venta a través de una agencia inmobiliaria.

Los menorquinistas han explicado que el recinto contiene una de las siete únicas 'taulas' y, por ello, han solicitado al Ejecutivo autonómico que "detenga inmediatamente esta operación".

El partido menorquinista ha recordado que la Ley de Patrimonio Histórico de 1998 otorga al Govern y a los Consells insulares la potestad de ejercer el derecho de tanteo y retracto ante la venta o subasta de cualquier Bien de Interés Cultural, la máxima categoría legal de protección del patrimonio histórico. Por ello le pide que ejerza esta potestad para comprar el yacimiento de Binisafullet.

El portavoz de Més per Menorca en el Consell Insular de Menorca, Josep Juaneda, ha situado esta operación "dentro de la dinámica especulativa que afecta gravemente a Menorca, y que hace subir los precios inmobiliarios, un hecho que dificulta cada vez más el acceso de los menorquines a la vivienda".

Juaneda ha advertido de que "se debe frenar ya la especulación y la mercantilización de Menorca". "No podemos permitir que se venda Menorca y el Consell y el Govern deben actuar de manera rápida y efectiva para que la isla siga siendo de los menorquines", ha abundado.

En este sentido, Juaneda ha instado a la presidenta Marga Prohens a "pasar de las palabras a los hechos": "Si considera que Baleares ha llegado al límite, debe actuar en consecuencia, y ahora tiene una oportunidad para demostrar que cree en lo que dice, asignando fondos del ITS a la adquisición del yacimiento de Binisafullet".

Por otro lado, el portavoz menorquinista ha criticado la inacción del Consell Insular de Menorca ante esta "amenaza". "La gente ya no puede más, esta dinámica de mercadeo con Menorca debe detenerse y no puedo entender que el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, no haya reaccionado inmediatamente planteando al Govern la adquisición de Binisafullet con fondos del ITS, cuando uno de los objetivos del impuesto turístico es precisamente la salvaguarda del patrimonio histórico", ha concluido Juaneda.